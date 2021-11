Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is licht gedaald (-6 pct). "Een gunstig teken, maar dat betekent niet dat de voorspelde stijging zich de komende weken niet zal doorzetten". Projecties van een worst case-scenario met tot 1.000 patiënten op intensieve zorg, waarvan een derde in Brussel, blijven. Op een briefing vrijdag van Sciensano benadrukte Steven Van Gucht nogmaals het belang van vaccinatie en van 'juist' communiceren. 'Met een beperkt aantal maatregelen kunnen we de curve onder controle houden. Het is belangrijk om positief te blijven communiceren over het gebruik van het mondmasker. Het gaat om veiligheid, niet om vrijheid. Vergelijk het met de autogordel.'

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen in ons land daalde in de week van 31 augustus tot en met 6 september met 6 procent tot 1.937 per dag. 'Een kleine daling, maar een gunstig teken', zei Van Gucht. 'We moeten voorzichtig blijven. De impact van de start van het schooljaar en de vele versoepelingen op 1 september kunnen we nu nog niet in de cijfers zien.'

Verder is er minder getest, omdat er minder wordt gereisd. Toch stabiliseert het percentage positieve tests op 5,5 procent. Viroloog Van Gucht wees op de grote verschillen tussen regio's en provincies, een gevolg van de verschillende vaccinactiegraad. 'In Vlaanderen is er in alle provincies sprake van een daling van de besmettingen. Dat is meest uitgesproken in de leeftijdscategorie van 10 tot 19 jaar. Die groep is nu grotendeels gevaccineerd. Dat toont hoe goed vaccinatie werkt. Ter vergelijking: in de groep van 0 tot 9 jaar - die niet gevaccineerd is - zagen we wel nog een stijging in Vlaanderen afgelopen week.'

In het Brussels gewest was er een matige daling (-3 pct) van het aantal besmettingen. "We zitten echter nog altijd op een zeer hoog aantal besmettingen, ook als je het vergelijkt met de rest van Europa. Daar zien we nog een stijging van het aantal besmettingen bij tieners". De vaccinatiegraad ligt er een stuk lager: 28 procent tegenover 81 procent in Vlaanderen. In Wallonië steeg het aantal besmettingen met 7 procent. De sterkste stijgingen doen zich voor in de Duitstalige gemeenschap (+39 pct) en in Henegouwen en Luik (+ 12 pct). Na het Brussels Gewest heeft de provincie Luik de hoogste besmettings- en hospitalisatiegraad en de trend is nog stijgend. 'Dat moet nauwgezet opgevolgd worden', zei Van Gucht.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg vorige week met 5 procent tot gemiddeld 68 patiënten per dag. 'Dat is minder snel. Dat kan een tijdelijk fenomeen zijn. De modellen voorspellen een verdere stijging in de komende weken. Brussel is goed voor een derde van alle ziekenhuisopnames in België', aldus Van Gucht. Twee derde van de patiënten is jonger dan 60 jaar. De helft heeft geen onderliggende aandoeningen. 'Het merendeel - 75 procent - is niet gevaccineerd. Het andere kwart bestaat voornamelijk uit oudere mensen, waarvan de helft uit woonzorgcentra komt. De helft van hen heeft geen symptomen, maar test positief bij een ziekenhuisopname om een andere reden. Vaccins werken nog steeds goed tegen ernstig ziek worden. Ze bieden 80 to 90 procent bescherming'.

Het aantal overlijdens steeg tot gemiddeld 7 per dag, of 30 procent meer dan de week voordien. 'Bijna 1 op de drie overlijdt in het Brussels gewest. Veel overlijdens hadden vermeden kunnen worden met een hogere vaccinatiegraad. Ter vergelijking: sinds 1 augustus waren er 70 overlijdens in Vlaanderen.' (Belga)