De Kamercommissie Volksgezondheid heeft dinsdag het licht op groen gezet voor de verlenging van het Covid Safe Ticket (CST) tot 31 oktober. Het wetsontwerp verhuist nu naar de plenaire vergadering van het federaal parlement donderdag.

Concreet voorziet het wetsontwerp dat het CST nog vanuit de federale overheid kan worden ingezet tot eind oktober. Nadien gaan de bevoegdheden naar de deelstaten. "Uit voorzichtigheid voorzien we ook de mogelijkheid om het CST opnieuw in gebruik te stellen na 1 november", zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dinsdag in de commissie. Dat kan ofwel door een decreet of ordonnantie in de deelstaten, of via het activeren op federale niveau van de Pandemiewet. Dat opnieuw in gebruik stellen zal evenwel verbonden zijn aan bepaalde voorwaarden, zo moet het onder andere beperkt zijn in tijd en gericht zijn op welomschreven sectoren, gebaseerd op een risicoanalyse.

We voorzien dus twee periodes, legde Vandenbroucke uit. Van 1 tot 31 oktober kan het CST nog een federaal instrument zijn, en zal het verplicht zijn in discotheken en dancings, en dat ongeacht het aantal bezoekers en de aard van het evenement. De tweede periode loopt van 1 novembver tot 30 juni, waarin de bevoegdheid naar de deelstaten gaat. Die 30 juni is overigens ook de huidige einddatum van europees CST. "Dat is afgesproken in het Overlegcomité", zei Vandenbroucke, die verwacht dat het KB van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) daarover vandaag of morgen gepubliceerd wordt.

De deelstaten zullen het CST kunnen inzetten in de volgende sectoren: de horeca, sport- en fitnessclubs, handelsbeurzen en congressen en de voorzieningen die behoren tot de culturelen, feestelijke en recreatieve sector. Dat zijn sectoren waarvan de gefedereerde entiteiten zelf hebben laten weten dat zij mogelijkerwijze regionaal het CST willen inzetten, aldus Vandebroucke. In voorzieningen van residentiële opvang van kwetsbare personen zoals ziekenhuizen en in woonzorgcentra zal het mogelijk zijn om het CST te verplichten, voor de bezoekers, en dat met een leeftijdgrens van 12 jaar. In alle andere sectoren geldt een leeftijdsgrens van 16 jaar.

Ook de burgemeesters en gouverneurs krijgen een rol toebedeeld. Zij krijgen de mogelijkheid om het minimumaantal deelnemers aan massa-evenementen vast te leggen en het verplichten van het CST voor bepaalde massa-evenementen en proef- en pilootprojecten. Vanaf 1 november kunnen ze strenger zijn, ook voor discotheken en dancings. Vandenbroucke benadrukt dat er daarvoor echter coördinatie en overleg nodig is met de gefedereerde entiteiten. "Ze kunnen dan opnieuw optreden door de drempel van het aantal participanten lager te leggen. Zij zouden ook kunnen strenger zijn dan het regionale beleid", aldus Vandenbroucke.