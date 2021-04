Dat blijkt uit de gegevens van de jaarlijkse Digimeter van onderzoekscentrum imec. 'Bijna alle Vlamingen kunnen digitaal connecteren via allerhande toestellen. Maar dat is geen garantie dat ze ook digitaal kunnen functioneren', zegt professor nieuwe communicatietechnologieën Lieven De Marez (imec/UGent).

Jaarlijks vullen ongeveer 3.000 Vlamingen de Digimeter in. De enquête peilt naar welke toestellen mensen in huis hebben, hoe goed ze ermee kunnen werken, en of ze over het algemeen positief of negatief staan tegenover digitale technologie.

Voor het eerst zijn ook gegevens van de Mobile DNA-app mee in het onderzoek verwerkt. Die app verzamelt objectieve informatie over het smartphonegebruik van mensen. Uit de resultaten blijkt dat de overgrote meerderheid van de Vlamingen toegang heeft tot digitale toestellen en over een stabiele internetconnectie beschikt. 'Toch gaf nog 5 procent aan niet voldoende schermen te hebben om vlot van thuis uit te kunnen werken en/of te studeren', zegt De Marez. 'Elf procent blijkt daarnaast schermen bijgekocht te hebben, omdat ze er toen de coronapandemie uitbrak niet genoeg hadden. Corona heeft de digitale versnelling dus zeker een boost gegeven.'

Smartphones worden alsmaar belangrijker, en dat blijkt ook uit de toegenomen schermtijd. In 2019 spendeerde de Vlaming 2 uur en 28 minuten per dag op zijn of haar smartphone, in 2020 was dit drie uur en 5 minuten. 'Vooral het gebruik van sociale media boomde, als antwoord op de social distancing en lockdownmaatregelen', legt De Marez uit. 'Sociale en klassieke media raken overigens steeds meer verweven met elkaar. TikTok is bijvoorbeeld aan een stevige opmars bezig.'

Positiever

Bijna 40 procent van de Vlamingen staat dankzij corona positiever tegenover technologie, blijkt voorts uit de Digimeter. 'Maar ondanks de digitale versnelling is er nog steeds een kloof. Vijfenveertig procent van de ondervraagden geeft aan dat de technologie voor hen té snel evolueert, tegenover 41 procent in 2019. De overheid heeft een belangrijke rol te spelen in ons streven naar een digitaal inclusief Vlaanderen.'

In verband met vertrouwen in de technologie, wijst De Marez erop dat de Vlaamse regering werk maakt van een eigen datanutsbedrijf, en daar ook veel geld voor vrijmaakt. Dat bedrijf moet zorgen dat data van bedrijven en inwoners worden samengebracht, zodat die op een veilige, privacyvriendelijke en toegankelijke manier kunnen worden uitgewisseld. 'Vlaanderen is de eerste regio in Europa die zich hier zo openlijk positief over uitspreekt. Het is een zeer moedige beslissing, die het vertrouwen tegenover verdere digitalisering bij mensen kan versterken.'

Het is de twaalfde keer dat imec de resultaten van de Digimeter voorstelt.

