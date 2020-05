De voorbije dagen zijn er in ons land meer dan 1,7 miljoen chirurgische maskers verdeeld naar ziekenhuizen, ambulancediensten, thuisverpleegkundigen, tandartsen, vroedvrouwen, psychiatrische centra en mortuaria. Dat brengt het totaal op meer dan 27,5 miljoen chirurgische mondmaskers. Dat meldt federaal minister Philippe De Backer (Open VLD), die de leiding heeft over de taskforce testing, zaterdag in een persbericht. Tussen 29 april en 4 mei werden gemiddeld zo'n 19.900 tests per dag afgenomen in België.

Wat de FFP2-maskers betreft, zijn er de afgelopen dagen nog eens 547.400 besteld en werden er al 2,8 miljoen geleverd. Bij het testmateriaal werden er de afgelopen dagen 24.000 wissers, 60.000 tubes verdeeld. Tussen 29 april en 4 mei werden gemiddeld zo'n 19.900 tests per dag afgenomen in België. "We behoren daardoor tot de kopgroep op het vlak van totaal aantal testen. Dat is het gevolg van de sterk uitgebreide testcapaciteit die vandaag volop wordt benut. België zit ook in de kopgroep als het gaat over de snelheid waarmee ons land aan het testen is", klinkt het. De minister herhaalt ook dat er per miljoen inwoners in België net geen 41.000 tests uitgevoerd zijn. 'Enkel Spanje en Portugal doen beter met respectievelijk 41.332 en 44.132 testen per miljoen inwoners.'

Voorts komt De Backer terug op de zaterdag gepubliceerde resultaten van een bevraging van de UAntwerpen, waarin onder meer te lezen staat dat er in de Belgische ziekenhuizen nog steeds tekorten zijn aan mondmaskers, schorten, gezichtsbescherming en ander beschermingsmateriaal. 'Dit is een interessant onderzoek. Als ik puur kijk naar de cijfers en de inschattingen die gemaakt zijn voor de COVID19-crisis, zouden er in principe geen tekorten meer mogen zijn', zo stelt de minister. 'Onderzoeken als deze meten op een goede manier de temperatuur op het terrein, in onze frontlinie. Het is goed voor ons om te weten dat zij toch het gevoel hebben soms nog te worstelen met een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen.'

De Backer benadrukt dat zorgverleners via de FOD Volksgezondheid aanvragen tot noodleveringen kunnen doen. "Waar mogelijk, worden deze binnen 48 uur uitgevoerd. We blijven trouwens zorgverleners de komende tijd sowieso bevoorraden, we ontvangen elke dag leveringen. Die verdelen we, en we bouwen ook een strategische stock op", luidt het nog. (Belga)