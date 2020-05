De laatste 24 uur werden 36 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen, en mochten 145 patiënten het ziekenhuis verlaten. Dat blijkt woensdag uit de cijfers van Sciensano.

In de ziekenhuizen zijn momenteel 1.128 patiënten opgenomen. Op de intensieve zorgen liggen in totaal 220 patiënten, wat een verdere daling is met 29 patiënten in de voorbije 24 uur. Er werden 137 bijkomende gevallen gerapporteerd, waarmee het aantal nieuwe infecties verder daalt. Van die gevallen wonen er 91 in Vlaanderen, 31 in Wallonië en 15 in Brussel.

De voorbije 24 uur stierven 36 mensen aan COVID-19, waarvan 16 mensen in het ziekenhuis en 17 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 88 procent bevestigd door een COVID-test. Het totaal aantal sterfgevallen komt daarmee op 9.364.

Bijna de helft daarvan zijn bevestigde gevallen, waarbij de patiënten overleden in het ziekenhuis. Iets meer dan de helft overleed in een woonzorgcentrum, maar daar gaat het om 25 procent bevestigde en 75 procent vermoede gevallen. Sinds 15 maart zijn alles samen 15.465 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard, wat een stijging is van 145 in de voorbije 24 uur.

(Belga)