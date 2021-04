De resultatenrekening van de NMBS ontspoort dit jaar nog meer dan in het al rampzalige eerste coronajaar 2020. Dat zegt CEO Sophie Dutordoir in een interview met De Tijd.

De reizigersaantallen zijn als gevolg van corona gehalveerd tegenover het precorona­niveau van 2019. Dat betekent dat de inkomsten uit de verkoop van tickets en abonnementen kelderen. Ook de dividenden uit de aandelen in Thalys en Eurostar zijn volledig verdampt. En de inkomsten uit de concessies van stationswinkels zijn ingestort.

Die dalende inkomsten worden niet gecompenseerd door minder uitgaven. Op vraag van de overheid behoudt de NMBS bijna de volledige dienstregeling en is al het personeel nodig. 'Behalve wat minder water en elektriciteit in de bureaus zijn onze kosten dezelfde als in een gewoon jaar', zegt Dutordoir.

Vorig jaar maakte de NMBS nog een verlies van 360 miljoen euro. Dit jaar verwacht Dutordoir dat het verlies oploopt naar 400 miljoen euro. De rode cijfers nemen toe omdat de vaste dotatie van de overheid dit jaar zakt. Die zijn gebaseerd op de reizigerscijfers van het jaar voordien (2020) en die waren door corona rampzalig.

De operationele verliezen van 2020 en 2021 zijn een streep door de rekening. De NMBS had voor 2020 gerekend op een opera­tionele winst van 108 miljoen euro, een bedrag dat dit jaar zonder corona had moeten stijgen.

De verliezen en de gemiste winsten samen maken dat corona de NMBS eind dit jaar ongeveer 1 miljard euro zal hebben gekost. Het staatsspoorbedrijf zal ook nog een aantal jaren nodig hebben om uit de rode cijfers te klimmen.

Dutordoir verwacht dat het tot 2025 duurt voordat de financiële resultaten weer op het niveau van 2019 zitten.

De reizigersaantallen zijn als gevolg van corona gehalveerd tegenover het precorona­niveau van 2019. Dat betekent dat de inkomsten uit de verkoop van tickets en abonnementen kelderen. Ook de dividenden uit de aandelen in Thalys en Eurostar zijn volledig verdampt. En de inkomsten uit de concessies van stationswinkels zijn ingestort. Die dalende inkomsten worden niet gecompenseerd door minder uitgaven. Op vraag van de overheid behoudt de NMBS bijna de volledige dienstregeling en is al het personeel nodig. 'Behalve wat minder water en elektriciteit in de bureaus zijn onze kosten dezelfde als in een gewoon jaar', zegt Dutordoir. Vorig jaar maakte de NMBS nog een verlies van 360 miljoen euro. Dit jaar verwacht Dutordoir dat het verlies oploopt naar 400 miljoen euro. De rode cijfers nemen toe omdat de vaste dotatie van de overheid dit jaar zakt. Die zijn gebaseerd op de reizigerscijfers van het jaar voordien (2020) en die waren door corona rampzalig. De operationele verliezen van 2020 en 2021 zijn een streep door de rekening. De NMBS had voor 2020 gerekend op een opera­tionele winst van 108 miljoen euro, een bedrag dat dit jaar zonder corona had moeten stijgen. De verliezen en de gemiste winsten samen maken dat corona de NMBS eind dit jaar ongeveer 1 miljard euro zal hebben gekost. Het staatsspoorbedrijf zal ook nog een aantal jaren nodig hebben om uit de rode cijfers te klimmen. Dutordoir verwacht dat het tot 2025 duurt voordat de financiële resultaten weer op het niveau van 2019 zitten.