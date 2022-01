Naar schatting was in de week naar Nieuwjaar in Engeland zowat één op vijftien mensen met covid-19 besmet, zo heeft het Britse statistisch bureau ONS woensdag gemeld. Voor heel het Verenigd Koninkrijk was dat één op twintig.

Voor Engeland was dat in de week naar Kerstmis nog één op 25. Eén op vijftien is het equivalent van ongeveer 3,3 miljoen mensen, en is het hoogste aantal sinds het ONS in mei 2020 de infectieniveaus begon in te schatten.

In Londen alleen al testte mogelijk ongeveer één op tien positief, wat de hoogste proportie is van elke Engelse regio. Met één op dertig scoort het zuidwesten van Engeland het best.

Op basis van een representatief staal hadden in heel het Verenigd Koninkrijk met zijn 67 miljoen inwoners in de week tot Nieuwjaar 3,7 miljoen mensen covid-19, zegt het statistisch bureau.

In Schotland en Wales was één op twintig besmet, in Noord-Ierland één op 25. Niettegenstaande in het Verenigd Koninkrijk de drempel van 200.000 nieuwe gevallen per dag is overschreden, heeft premier Boris Johnson geweigerd strengere maatregelen voor Engeland te nemen.

De andere regio's in het Verenigd Koninkrijk, waar de plaatselijke regeringen hun eigen beleid ter zake voeren, hebben wel striktere regels ingevoerd. (Belga)