Als het van Conner Rousseau (voorzitter Vooruit) afhangt, wordt de BTW-verlaging op energie 'permanent'. En komt er een koopkrachtbijdrage van bedrijven die superwinsten maken.

Dat schrijft hij in een opiniestuk voor knack.be naar aanleiding van 1 mei.

'Terwijl sommige partijen dromen van 6 procent BTW op de verkoop van paarden, hebben wij gestreden om de BTW op energie naar 6 procent te brengen. En wij gaan met elke vezel in ons lijf strijden om ervoor te zorgen dat de federale regering die verlaging in septemberpermanentmaakt.'

De verwijzing naar de BTW op paarden is een sneer naar Hilde Vautmans (Open VLD).

Rousseau pleit voor een 'koopkrachtbijdrage van bedrijven die superwinsten maken. Zo halen we het geld waar het zit.'

Die bijdrage zou 1 miljard per jaar opleveren'.

'Wij loodsten samen onze bedrijven door de voorbije crisissen. Nu krijgen mensen hun facturen niet betaald. Het is hoog tijd dat de bedrijven iets terug doen.'

