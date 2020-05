'Het zou goed zijn mocht er een meerderheid zijn in de twee landsdelen. Maar het zou nog beter zijn mocht er een sterke en sociale regering komen', zegt de SP.A-voorzitter in een interview met De Zondag.

Een nieuwe regering in juni, als de volmachten aflopen, gaat niet lukken, erkent Conner Rousseau. De ambitie is september. 'Het móet lukken. (feller) De mensen gaan dat niet blijven pikken, hè. Als de politiek zo voort doet, dan rijdt ze zichzelf de gracht in. De burgerlijke ongehoorzaamheid zal toenemen. Waarom zouden de mensen nog gaan stemmen, als die politiekers geen regering kunnen maken?' Als het toch niet lukt een regering te vormen, zijn nieuwe verkiezingen wel een optie, gaat hij verder. 'Maar dat zal niets oplossen. De burger heeft zich al uitgesproken. Er moet een regering komen. Punt.'

In het interview licht Rousseau een tipje van de sluier op hoe het afgelopen jaar als SP.A-voorzitter hem bevallen is. 'Ik voel die druk. We moesten iets veranderen, of we dreigden inderdaad dood te bloeden. Of we gaan slagen, kan ik nog niet zeggen, maar ik voel wel al een nieuweflow. Er zit weer vuur in de partij.'

Lees het volledige interview met Conner Rousseau in De Zondag.

Een nieuwe regering in juni, als de volmachten aflopen, gaat niet lukken, erkent Conner Rousseau. De ambitie is september. 'Het móet lukken. (feller) De mensen gaan dat niet blijven pikken, hè. Als de politiek zo voort doet, dan rijdt ze zichzelf de gracht in. De burgerlijke ongehoorzaamheid zal toenemen. Waarom zouden de mensen nog gaan stemmen, als die politiekers geen regering kunnen maken?' Als het toch niet lukt een regering te vormen, zijn nieuwe verkiezingen wel een optie, gaat hij verder. 'Maar dat zal niets oplossen. De burger heeft zich al uitgesproken. Er moet een regering komen. Punt.'In het interview licht Rousseau een tipje van de sluier op hoe het afgelopen jaar als SP.A-voorzitter hem bevallen is. 'Ik voel die druk. We moesten iets veranderen, of we dreigden inderdaad dood te bloeden. Of we gaan slagen, kan ik nog niet zeggen, maar ik voel wel al een nieuweflow. Er zit weer vuur in de partij.' Lees het volledige interview met Conner Rousseau in De Zondag.