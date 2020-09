De verschillende partijen van de nieuwe federale regering hebben de verschillende bevoegdheden verdeeld. De namen worden pas later bekendgemaakt.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zegt dat voor zijn partij 'ten vroegste morgenvroeg' de namen bekendgemaakt worden. Een van de drie Open VLD-ministers zal een vrouw zijn, zei hij in 'De Wereld Vandaag' op Radio 1.

Waarom mag Open VLD'er Alexander De Croo premier worden en is niet gekozen voor Paul Magnette (PS)? 'Beiden waren valabele kandidaten voor het premierschap. Maar we moeten er niet flauw over doen: voor onze partij is het niet evident om in deze constellatie een coalitie te maken. We hebben daarvoor ver onze nek uitgestoken', zegt Lachaert.

SP.A-voorzitter Conner Rousseau bevestigde in hetzelfde radioprogramma dat de bevoegdheden en ministerportefeuilles verdeeld zijn. Maar ook hij wou nog niet zeggen wie voor sp.a minister zal worden.

Rousseau zegt dat SP.A twee ministersportefeuilles heeft. Wie die krijgt, wou hij nog niet zeggen, maar het zal om 'een of meerdere' mensen gaan die nu niet aan politiek doen. 'Het zal absoluut een bom zijn', aldus Rousseau.

