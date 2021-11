De Belgische ontwikkelingssamenwerking plant de komende jaren in Congo, de voornaamste ontvanger van Belgisch ontwikkelingsgeld, forser in te zetten op de strijd tegen seksueel geweld. Een eerste halte in het Congobezoek van bevoegd minister Meryame Kitir (Vooruit) bracht haar naar het Hôpital Saint-Joseph in Kinshasa, waar onder meer slachtoffers van seksueel geweld verzorgd worden.

De slachtoffers worden er niet alleen verpleegd, de diensten van het ziekenhuis helpen hen ook met de nodige juridische stappen en creëren bovendien de bewustwording over de problematiek in de gemeenschappen en doen aan preventie - de zogenaamde 'holistische' aanpak. Dit project, dat sinds 2016 loopt, wordt verlengd en versterkt, met een extra Belgische bijdrage van 5 miljoen euro.

Sinds de start zijn al ruim 4.300 slachtoffers verzorgd, en er werden bijna 2.000 rechtszaken opgestart. Een vijfde van die slachtoffers won het proces.

Tijdens haar bezoek had Kitir gesprekken met enkele slachtoffers van seksueel geweld, en ze toonde zich achteraf danig onder de indruk. 'Ik sprak bijvoorbeeld met een 13-jarig meisje dat nu mama is van een baby van vijf maanden', zei ze. 'Dit zijn zulke moeilijke verhalen, het gaat uiteindelijk nog om een kind dat nu zelf moeder wordt en niet langer naar school kan. Maar ik ben blij dat dit ziekenhuis een globale aanpak hanteert voor deze meisjes en vrouwen. Wat hier gebeurt, is zeer belangrijk.'

De Belgische betrokkenheid bij dit project werd begroet door Winnie Byanyima, de topvrouw van VN-organisatie UNAIDS. Zij vergezelde Kitir tijdens haar bezoek aan het ziekenhuis, dat voor zijn werking niet kan rekenen op de Congolese staat. Alle middelen komen van patiënten en partners, zoals de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Zo werd ook dit project opgestart voor slachtoffers van seksueel geweld.

'Wat we hier zien mag een voorbeeld zijn voor de rest van het land', zei Byanyima. 'Dit is dan ook een oproep aan de Congolese regering.' Gender en seksueel geweld op vrouwen staan centraal in het bezoek dat Kitir deze week aan Congo brengt. De timing van het bezoek is daarom niet toevallig: donderdag is de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Bovendien loopt tot 10 december, de internationale dag van de mensenrechten, de campagne '16 dagen activisme tegen gendergerelateerd geweld'

