Hoeveel dagen vakantie neemt u? Ik ben een slechte vakantieplanner. Deze zomer zal ik geregeld een paar dagen of misschien een week vrij nemen, om bijvoorbeeld naar zee te gaan. Maar omdat ik constant verschillende professionele vragen krijg, is mijn agenda heel versnipperd. En dat is niet eens zo erg: werk en plezier lopen bij mij meestal door elkaar. Durft u deze zomer naar het buitenland? Durven misschien wel, maar ik ben het niet meteen van plan. Ik zou niet weten wat ik daar moet gaan zoeken op dit moment. Volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Niet echt. Als er echt belangrijke dingen gebeuren, hoor ik het wel. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Er is een hotel in Zuid-Frankrijk, vlak bij Avignon, waar ik nu al een paar keer ben geweest. Dat is voor mij echt een happy place, een soort oase waar je als een koning wordt behandeld, met heerlijk eten en konijntjes die door de tuin huppelen. Ik heb Frankrijk pas een jaar of vijf geleden ontdekt. Als kind maakte ik altijd verre reizen: naar de Maldiven of de Dominicaanse Republiek, bijvoorbeeld. Aan die laatste bestemming heb ik een bizarre herinnering. Mijn broer, moeder en ik gingen op dagexcursie met een bus, een catamaran én een vliegtuig. Dat was allemaal nogal onverantwoord: de deur van het vliegtuig hing halfopen, sommige stoelen stonden los en jonge gasten zoals wij kregen volop cocktails. Maar ik vond het stiekem geweldig. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Een all-invakantie in Tunesië. Het begon met de 'privétransfer' die eigenlijk een volgepropte bus was, daarna wilden ze de airco niet opzetten ondanks de 30 graden en ook het buffet bleek niet te vreten. Wat is het beste boek dat u op vakantie las? Ik neem geen boeken mee op reis, wel games. Ik heb twee consoles die ik alleen op vakantie gebruik: een Nintendo Switch en een PlayStation Vita. Ik spaar daar het hele jaar spelletjes voor op. Welke boeken neemt u dit jaar mee? Geen. Maar er liggen dus wel games klaar, zoals Luigi Mansion 3, Thomas Was Alone en Celeste. Dat klinkt misschien fout als je er niet veel van kent, maar veel van die games zijn ook een soort literatuur, met diepere thema's. Wat is uw ultieme tip voor een trip in eigen land? Geef mij maar de Belgische kust: je kunt er mooi wandelen en lekker eten. En de zee op zich is geweldig. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Een vliegtuig nemen met de deur halfopen. Maar verder niets. Denkt u soms nog terug aan een vakantielief? Ik heb er nooit één gehad. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Integendeel, in de zomer ben ik meestal heel tevreden over mijn leven. Bent u weleens alleen op vakantie geweest? Helaas niet. Voor mensen in een rolstoel is dat niet haalbaar. Zelfs alleen naar het toilet gaan, lukt bijna nergens. Tenzij van die Japanse toiletten. Ik zou eens alleen naar Japan moeten. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? De eerste dagen wel, maar daarna gaat het uit mijn lijf. Daarom wil ik altijd minstens twee weken weg. Welk festival of event zult u het meest missen deze zomer? Natuurlijk is het jammer dat de festivals niet doorgaan, maar ik ben al blij dat we weer op restaurant kunnen, of gewoon barbecueën in de tuin met vrienden. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Ja. Maar ik zou het ook niet altijd willen. Het gaat er toch om dat je de vruchten van je werk proeft. Voor mij mag een vakantie best luxueus zijn. Ik doe het niet vaak, dus dan wil ik echt een goed hotel met lekker eten. En dat kan alleen als ik de rest van het jaar hard werk.