Henk Rijckaert is comedian. Hij maakte samen met Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel het derde Doeboek voor kleine nerds. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 29 minuten en 37 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Over de antivaxers kan ik zeer kregelig worden. Voor mij staan ze op één lijn met flat earthers. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Dat soort vragen niet aan mij stellen, lijkt mij al een goed begin. Wat is uw grootste prestatie? Dat ik de voorbije vijf jaar elke week een project heb afgewerkt voor mijn YouTubekanaal Koterij. Ik schrik er zelf van dat het me lukt om daar elke dinsdag iets op te pleuren. Wat is uw grootste mislukking? Elke recente mislukking voelt als de grootste. Maar als er wat tijd over gaat, blijkt het meestal toch een stap voorwaarts. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Jaarlijks, wanneer we met de camionette naar huis rijden na een kampeervakantie. Alleen over de precieze breedtegraad wordt druk gediscussieerd: als we te zuidelijk zitten, pakweg in Napels, wil mijn vrouw om elf uur al het dichtstbijzijnde zwembad in, terwijl ik net in een ontspannen, mediterrane vitesse kom. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? We waren met het gezin aan het kamperen - met de tot motorhome omgebouwde schoolbus - aan het Lac de Sainte-Croix, toen ik mijn zeeslets in het meer verloor. Terwijl mijn zus, moeder en ik verwoed zaten te zoeken in de modder, overschouwde mijn vader alles op de oever en zei hij: 'We vinden ze morgenvroeg wel.' De volgende ochtend haalde hij me bij het krieken van de dag uit bed en gingen we samen zoeken in het heldere water. We zagen ze meteen. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Fervent sorteren, weinig vliegen - al zéker twee jaar niet - en groenten halen bij de zelfoogstboerderij. Lekker, vers, eerlijk, lokaal en toegegeven: een plezant zenmomentje. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Gelukkig kan ik dat niet woord voor woord citeren. Maar als je me graag wilt raken, moet je eens iets gemeens op het internet zetten. Dat werkt. Praat u weleens tegen uw huisdier? Met Boogie, onze oude dikke kater, voer ik lange discussies over de politiek en het weer. Maar tegen ons straatkatje Pipo, dat een wat dommige vibe uitstraalt, praat ik op een eerder betuttelend toontje. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Intussen heb ik in het snotje dat geen enkele beslissing 100 procent juist is. Beter springen dan twijfelen. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Ik hoop het niet. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? De Strandbeesten van Theo Jansen: kinetische sculpturen die wandelen over het strand. Waanzinnige mechanische poëzie! Waarover zou u meer willen weten? Zodra ik stop met bijleren, is het gedaan. Al ben ik vooral gefascineerd door technische zaken, van bouwen tot verteltechniek. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Dat is privé. Maar sowieso te weinig. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Dat ze bij momenten alles overheerst. Het gevoel dat je geliefden iets zou overkomen, kan je bijna lamleggen, zowel fysiek als mentaal. Vindt u seks overschat? Nee, ik kan er weinig op aanmerken. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Anderhalve week. Maar ik probeer om de paar dagen te bellen. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Veel groenten eten en weinig vlees. En ik ben in januari gestopt met alcohol. Voorlopig mis ik de katers niet, en de roes evenmin. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Geen idee. Maar als een idioot in een bevlogen moment op de verkeerde knop duwt, zal vluchten weinig helpen. Wat hebt u geleerd in het leven? Een keuze maken is beter dan geen keuze maken.