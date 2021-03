Begijn Le Bleu is comedian en vogelaar. Na de podcast Fwiet! Fwiet! en het gelijknamige boek lanceert hij nu een vogelmagazine: Fwiet. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 24 minuten en 34 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Ik word eerder bang en boos van alle reacties rond het nieuws, vooral op sociale media, én het gewicht dat daaraan wordt gegeven. De werkelijkheid is zoveel groter dan al die meningen. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? 'If you can't change the world, change yourself. And if you can't change yourself, change the world.' Die songtekst van The The zegt het helemaal. We zijn toe aan een nieuw wereldbeeld: niet langer hiërarchisch, met de mens aan de top, maar circulair. Wat is uw grootste prestatie? Ik vind het altijd een beetje droevig wanneer mensen dwepen met één grote prestatie of overwinning. Wat is uw grootste mislukking? Af en toen ben ik ondoordacht met kennissen en geliefden omgegaan. Nu ja, ex-kennissen en ex-geliefden. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Nooit concreet, maar ik droom er wel van. Dat mag een berghut in Scandinavië of Zwitserland zijn. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Op mijn rug in het pollengras liggen, leeuweriken spottend. Met alle tijd en onbekommerdheid aan mijn zijde. Doet u iets bijzonders voor het milieu? We tuinieren biologisch, inclusief vier compostvaten. Twee van onze dochters zijn vegetariërs, waardoor we zelf ook veel minder vlees eten. En we zijn lid van een voedselteam, dat fruit en groenten aankoopt bij lokale land- en tuinbouwers. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Ooit kreeg ik een gouden regel mee van comedian Nigel Williams: 'Als je je eens een dag niet goed wilt voelen, googel dan je eigen naam.' Ik doe dat zo weinig mogelijk. Praat u weleens tegen uw huisdier? Natúúrlijk! Tegen de kippen, en gisteren zelfs tegen een muis die al piepend passeerde. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Ik heb al verschillende keren te snel ja gezegd op een project. Omdat ik goed wilde doen, of 'de toffe' wilde zijn. Maar dan verknalde ik dat, of haakte ik alsnog af. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Ik heb het gevoel dat we op een soort kantelpunt staan, met nieuwe morele codes die dynamisch genoeg zijn om door de tijd heen verdraagzaam te blijven tegenover alles en iedereen. Van medemens tot kip. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Op een klein straattheaterfestival in Luik zag ik de solovoorstelling Monsieur van Théâtre de la Communauté. Ik was met vrienden toevallig in de buurt en mijn verwachtingen waren zeer laag. Maar het was een erg creatieve, warme, humoristische voorstelling over armoede en vereenzaming. Waarover zou u meer willen weten? Sinds kort werk ik halftijds voor het natuurstudiebureau Corridor. Dus zou ik graag alles weten over natuurwetgeving en natuurbeheer, en snel. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Ongeveer 500 euro. En ik ben ook peter van vzw Bijs en vzw Durme. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Elkaar blijven begrijpen. Het geduld opbrengen om telkens opnieuw te vragen wat de ander echt bedoelt. Vindt u seks overschat? In een relatie: nee. In de media: absoluut! Daar is het uitsloofgehalte zo hoog dat ik er moe van word. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Een maand. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Ik ga twee tot drie keer per week wandelen. En ik koester mijn slaap: rond tien uur kruip ik onder de wol, om zes uur ben ik wakker. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Mocht het zijn zoals de Eerste en Tweede Wereldoorlog, dan denk ik van wel. Maar wat is oorlog vandaag? En kunnen we nog wel vluchten? Wat hebt u geleerd in het leven? Geven en nemen.