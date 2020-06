Alex Agnew is stand-upcomedian en medebezieler van de podcast Welcome to the AA. Maar hoe is hij als mens? Om deze 19 vragen te beantwoorden, had hij 1 uur 50 minuten en 3 seconden nodig.

Hoe gaat het met u? Gezien de omstandigheden best oké. Al is op een podium staan een essentieel deel van wie ik ben en op dat vlak is de toekomst vrij onzeker. Met wie hebt u de voorbije 24 uur fysiek contact gehad? Met mijn vrouw en dochter. En natuurlijk de honderden mensen die ik stiekem ben gaan knuffelen. Want zo ben ik, een rebel. Maakt het coronavirus u bang? Ik zou toch vooral bang zijn om het door te geven. Dat je mensen moet opbellen: sorry jongens, jullie hebben contact gehad met mij, dus ga nu maar twee weken in quarantaine. Hebt u het gevoel dat we ons in een oorlogssituatie bevinden? Dat vind ik een uitspraak voor millennials die niets hebben meegemaakt. 'Oh my god, ik mag niet gaan shoppen!' Vraag het eens aan mijn mama van 83: zij vindt dit ook vervelend, maar oorlog is toch iets anders. Kent u iemand die besmet is met het virus? Mijn tante van 95. Haar reactie: 'Ik voel niks. Of ja, een beetje pijn aan mijn heup.' Als ik de genen heb van moederskant, kunnen we deze conversatie over 40 jaar vlotjes overdoen. Hoe gaan uw kinderen om met deze crisis? Met ups en downs. Mijn dochter mag bijna naar het middelbaar. Het afscheid van haar lagere school verloopt dus wat in mineur. Doet u iets bijzonders voor uw buren? Mijn muziek niet te luid zetten. Welke tv-series raadt u aan om de dag mee door te komen? Ik zou een lans willen breken voor Battlestar Galactica. De originele serie uit de jaren 70 was een cheesy rip-off van Star Wars, maar begin jaren 2000 is een nieuwe serie uitgekomen die echt top was. Welke boeken komen van pas in deze verwarrende tijden? Dune van Frank Herbert, een sciencefictionroman uit 1965. Een soort Game of Thrones avant la lettre, vol politieke intriges. Het gaat over de woestijnplaneet Arrakis waar 'the spice' ontgonnen wordt, een stof waarvan het hele universum afhankelijk is. Welke podcasts raadt u aan om de tijd te doden? The Joe Rogan Experience. Iedereen komt daar langs, van Bernie Sanders tot Edward Snowden. Met Elon Musk heeft hij tijdens de show een joint opgestoken. Hoe bent u van plan fit te blijven? Door mijn hernia moet ik veel aan coretraining doen. Ik ben ook gezegend met de genen van mijn vader: als ik naar eten kijk, komt er al een kilo bij. Bent u een winnaar, verliezer of valsspeler bij gezelschapsspellen? Géén speler. Ik kan zo slecht tegen mijn verlies dat ik het niet doe. Durft u nog te kussen? Alleen met mijn vrouw. Ik ben nochtans een kusser, typisch Antwerps. Als ik nu Michael Van Peel tegenkom, een van mijn beste vrienden, doen we een soort air hug. Praat u meer met uw huisdier dan vroeger? We hebben kippen, Vlaamse reuzen, cavia's en een maltipoo, een kruising van een maltezer en een poedel. Een ras 'waar je geen last van hebt'. Met die laatste praat ik soms, ja. Hoe houdt u contact met uw ouders? Mijn papa is overleden in 2002, maar mijn mama bel ik vaak. Belegt u? Zo ja: hebt u al geld gewonnen aan deze crisis? Nee, alleen een beetje in vastgoed. Wat wilt u zeker doen als de lockdown voorbij is? Optreden en tussen veel volk staan. Hoewel: ik zou dit jaar eindelijk nog eens vier dagen naar Graspop gaan met vrienden. Vermoedelijk probeert het universum mij te vertellen dat festivals toch niets meer voor mij zijn. Boezemt de toekomst u angst in? Niet echt. Al begin ik soms te tellen: hoelang houden we dit nog vol, zonder optreden? Heeft deze crisis ook mooie kanten? Die apocalyptische sfeer had wel iets romantisch: we zijn van alle nonsens af en gaan naar de essentie. Je hoorde vogels fluiten in Antwerpen, alsof er elk moment een boom uit de Inno kon groeien. Al moet je die vraag niet stellen aan iemand die nu failliet is of dreigt dakloos te worden.