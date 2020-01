CD&V moet als partij 'dichtbij de mensen staan' en werk maken van een politiek die 'niet staart naar de eigen navel, maar luistert met het hart én naar de mensen'. Dat heeft CD&V-voorzitter Joachim Coens zaterdag gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak in 't Bau-Huis in Sint-Niklaas. Over de federale formatie hield Coens zich grotendeels op de vlakte.

Coens is bezig aan zijn laatste dagen als koninklijk informateur. Dinsdag levert hij samen met zijn MR-collega George-Louis Bouchez zijn eindverslag af bij de koning. Over die informateursopdracht hield de CD&V-voorzitter zaterdag de lippen stijf op elkaar. En over de federale formatie wilde Coens enkel kwijt dat zijn partij 'respect' vraagt, dat er werk moet gemaakt worden van 'bestuurlijke vernieuwing en vereenvoudiging' en van 'een politiek op mensenmaat naar de schaal en de logica van de mensen'.

'Waarom geen werk maken van kleinere kieskringen? Dat is politiek dichter bij de mensen', zo suggereerde hij. Verder vraagt Coens 'een stabiele regering met aandacht voor de goede verstandhouding tussen de Vlaamse en federale regering'.

Coens, die op 6 december 2019 verkozen werd tot partijvoorzitter, focuste vooral op waar hij met zijn partij en met de politiek in het algemeen naartoe wil. 'Het huis van de Vlaamse christendemocratie heeft een grondige renovatie nodig', aldus Coens. Die renovatie moet volgens Coens starten op basis van drie assen: de sociale, de ondernemende en de ethische. Coens wil daarbij telkens vertrekken vanuit de nabijheid van de mensen. 'Een politiek dichtbij de mensen, laat ons daar opnieuw voor zorgen', aldus Coens.

CD&V wil die nabijheid graag in de verf zetten met 'oranje trefpunten', bijeenkomsten waar CD&V'ers in dialoog gaan met de samenleving. Bedoeling is om op die bijeenkomsten 'plannen te smeden, te brainstormen en te netwerken'. De 'oranje trefpunten' moeten ook helpen om nieuwe gezichten aan te trekken.

In die vernieuwingsoperatie moet jongerenvoorzitter en gewezen kandidaat-voorzitter Sammy Mahdi een sleutelrol spelen. 'Elke partij benijdt ons om een jongerenvoorzitter als Sammy. Sammy, we rekenen op jou om zowel jonge als nieuwe mensen naar de christendemocratie te brengen', aldus Coens, waarop Mahdi door de zaal getrakteerd werd op een luid applaus.

De leden en geregistreerde kiezers konden zaterdag in Sint-Niklaas ook zelf het thema voor het themacongres in het najaar kiezen. Uit een lijst met zeven thema's werd gekozen voor 'sociale innovatie als motor voor de buurt'.

