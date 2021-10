Voor zo goed als het hele land geldt van zaterdagavond tot zondagnamiddag code geel voor wind en regen. In Henegouwen en Namen is dat zelfs code oranje voor regen. Enkel Luik blijft gespaard van zware regenval - daar worden geen grote problemen verwacht door de regen. Dat meldt het KMI. De FOD Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het nummer 1722.

Zaterdagnamiddag bereikt een zeer actief en golvend koufront ons land. Dat blijft tot en met zondag over ons land hangen, met veel neerslag. Het overgrote deel van die neerslag valt tussen zaterdagavond 20 uur en zondag 14 uur. In de meeste Vlaamse provincies wordt tussen 20 en 50 l/m² neerslag verwacht, in Namen en Henegouwen gaan de verwachtingen tot 65 l/m². Die regenzone brengt ook stevige wind met zich mee. Het KMI verwacht rukwinden tussen 70 en 90 km/uur.

Vanwege die aankondigingen heeft Leefmilieu Brussel beslist om de toegang van tuinen, parken, bossen en parkeerplaatsen in het Zoniënwoud vandaag/zaterdag vanaf 20 uur te verbieden. Als de weersomstandigheden het mogelijk maken, zullen de parken morgen/zondag om 9 uur worden heropend. Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

