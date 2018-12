Chris Lomme wordt 80 jaar: 'Ik was een vreselijk naïef meiske'

Chris Lomme staat nog volop in het leven. Ze raast van afspraak naar afspraak en speelt nog minstens honderd theatervoorstellingen per jaar. Aan afscheid nemen denkt ze nog niet. Dan maken we er maar een voorstelling over, dacht artistiek leider Michael De Cock van de KVS. Over afscheid nemen dus, en over het besef dat de te leven tijd onomkeerbaar veel korter is dan de geleefde tijd. De voorstelling Reverence, met en over la Lomme, gaat op 23 februari in première in de KVS.