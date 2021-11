Dominique Persoone is jurylid in Junior Bake Off Vlaanderen. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 26 minuten en 31 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? De reactie van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump toen hij begreep dat hij de verkiezingen niet had gewonnen en besloot zijn kiezers aan te zetten tot de bestorming van het Capitool. Compleet wacko! Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Eén groot masterplan zou fantastisch zijn, maar als iedereen een inspanning doet, komen we al een eind ver. Zelf heb ik mee een chocoladefabriek opgericht in het Virungapark in Congo. De helft van de winst gaat naar de bescherming van bedreigde dieren in dat park, de andere helft naar de lokale bevolking. Wat is uw grootste prestatie? Mijn eigen cacaoplantage in Mexico. Dat begon als een geschift idee na een avondje tequila - iedereen verklaarde me knettergek - maar we zijn nu bijna tien jaar verder en het draait fantastisch. Wat is uw grootste mislukking? Ooit had ik het idee om ijspralines te gaan maken. Ik investeerde in vormen, ijsmachines, diepvriezers, verpakkingen... Maar van de tienduizend doosjes hebben we er maar een honderdtal verkocht. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Natuurlijk wel, my heart belongs to Mexico. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Mijn mama was een vrijgevochten vrouw met een eigen carrière, dus op woensdagmiddag werden wij bij oma gedropt. Dat was fantastisch: samen met mijn nichtje en zus kampen bouwen, braambessen plukken... Doet u iets bijzonders voor het milieu? In Mexico hebben we een opvangcentrum voor mishandelde aapjes geopend. En dichter bij huis ben ik al een paar jaar peter van de Week van de Bij. Mijn eigen tuin is trouwens ook een wilde jungle van bloemen. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Van 'mediageile boer' tot 'alcoholicus'. Maar ik like die berichtjes altijd. Praat u weleens tegen uw huisdier? Tuurlijk, tegen onze drie honden. Zij verplichten me elke dag tot een wandeling, of het nu regent, sneeuwt of waait. Dat werkt therapeutisch. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Ooit kregen we twee koninginnen op bezoek in onze winkel: Mathilde, en Rania van Jordanië. Mijn zoon wilde er heel graag bij zijn, maar mocht van mij geen dagje school missen. Bij dezen: sorry, Julius. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Nee, ik ben een eeuwige optimist. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Onlangs zag ik in New York werken van James Ensor hangen. Wat een machtige kerel is dat. Waarover zou u meer willen weten? Ik woon op het platteland in Damme en 's nachts hoor ik de gekste vogels. Het zou fantastisch zijn om te weten welke soorten dat zijn. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? De financiële donaties regelt mijn vrouw, maar zelf probeer ik vooral veel te dóén. Met de fabriek in Congo, maar ook door allerlei campagnes te ondersteunen. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Het grootste gevaar is routine. Ik probeer het dus spannend te houden. Zo verraste ik mijn vrouw in september met een Maya-huwelijk in Mexico. Vindt u seks overschat? Gelukkig niet. Of het nu een vluggertje is of heel uitgebreid voor de open haard - als de 22-jarige zoon tenminste niet dreigt thuis te komen. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Een week. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Ik ga elke dag een uur wandelen en ik zit nooit stil. Maar vooral: thuis laat ik alle stress van het werk los. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Uiteraard, naar Mexico. Wat hebt u geleerd in het leven? Als je het vrije, creatieve kind in jezelf koestert, kun je een fantastisch leven hebben.