Volgens Yashar Yalkun, de voorzitter van de Belgische vereniging voor Oeigoeren, vormen de 'heropvoedingskampen' voor zijn opstandige volksgenoten het zoveelste bewijs dat de Chinese overheid hun eeuwenoude cultuur wil uitroeien.

De Oeigoeren vormen een omvangrijke moslimminderheid van zo'n 11 miljoen mensen in de autonome regio Xinjiang, in het noordwesten van China. Mensenrechtenorganisaties klaagden de voorbije weken hardop aan dat China honderdduizenden Oeigoeren zonder voorafgaand proces vasthoudt in zogenaamde heropvoedingskampen. Volgens de Chinese overheid zijn die kampen nodig om extremistische moslims te deradicaliseren en verblijven de Oeigoeren er vrijwillig. Uit reportages van de BBC en NRC Handelsblad bleek onlangs dat er ook peuters en kleuters vastzitten die van hun ouders gescheiden leven, maar China ontkent dat.

...