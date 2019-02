Charles Michels duobaan als premier en MR-voorzitter roept vragen op

Tegelijk met de voorzitterswissel maakten de Franstalige liberalen eindelijk de namen van de lijsttrekkers voor 26 mei bekend. Daarover was in de partij de voorbije weken grote zenuwachtigheid ontstaan. Uiteindelijk zal scheidend partijvoorzitter Olivier Chastel de Europese lijst trekken. De onverslijtbare Didier Reynders voert, ondanks zijn kandidaatstelling voor de Raad van Europa, de Kamerlijst in Brussel aan. Charles Michel wordt dan weer lijsttrekker voor de Kamer in Waals-Brabant. Daarbovenop wordt Michel dus opnieuw partijvoorzitter - een du...