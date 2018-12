Charles Michel: 'Wie met de feiten tegen simpele slogans moet opboksen, heeft het lastig'

Toen we hem in zijn ambtswoning in de Lambermontstraat in Brussel troffen, zat Charles Michel al duidelijk niet goed in zijn vel. Zijn regering had nog een meerderheid in de Kamer, maar ze verkeerde in crisis over het Global Compact for Migration van de Verenigde Naties. Na ons treffen zou die crisis nog escaleren, tot vorige zaterdag de bom barstte. Na vier - vaak ook al hectische - jaren strandde de regering van de jongste premier die België ooit had, waarna ze meteen vervelde tot een minderheidscoalitie van MR, CD&V en Open VLD.

...