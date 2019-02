Charles Michel in Egypte voor eerste Arabisch-Europese top

De migratieproblematiek en de economische samenwerking figureren hoog op de agenda, maar de bijna vijftig staats- en regeringsleiders zullen ook het multilateralisme en regionale kwesties, zoals de situatie in Jemen en Libië en het Israëlisch-Palestijnse conflict, aansnijden.

In de marge van de topontmoeting kunnen het lot van de buitenlandse IS-strijders in Syrië en de Brexit aan bod komen. Wat dat laatste punt betreft, wordt in Egypte geen doorbraak verwacht, zo stellen Europese functionarissen. De Britse premier Theresa May overlegt wel met Europees voorzitter Donald Tusk.