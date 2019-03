Charles Michel betreurt stemming in Brits Parlement

'De Britten hebben dinsdag opnieuw gezegd wat ze niet willen. Het wordt tijd dat ze zeggen wat ze wel willen', aldus Charles Michel. 'De bal ligt in het Britse kamp.' België bereidt zich met een brexit-wet voor op een mogelijk no deal-scenario, bracht de premier in herinnering.

'We willen sterke economische relaties aanhouden en samenwerken met Groot-Brittannië rond veiligheid', aldus Michel woensdag. 'Wat ik niet wil is dat er plots deloyale concurrentie zou komen van de Britse bedrijven.'

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zei deze morgen aan Radio 1 dat hij niet zomaar op een uitstel wil ingaan. 'Zonder concrete inhoudelijke voorstellen is uitstel alleen een wachttijd. Dat leidt tot onzekerheid bij economische actoren en burgers', zei hij. Alle 27 lidstaten moeten hun goedkeuring geven voor een eventueel uitstel van de brexitdatum.