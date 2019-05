De Open VLD wil een centraal examen op het einde van de middelbare school. CD&V pleit voor schooloverstijgende proeven na het tweede middelbaar.

'Aan het einde van het secundair onderwijs voeren we een centraal examen in. Zo weet iedere leerling waar hij staat en krijgen we als samenleving een helder zicht op de investeringen in onderwijs.' Dat belooft de Open VLD in haar verkiezingsprogramma.

...