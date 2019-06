Het CDH zal in geen enkele regering stappen. Op alle niveaus, dus zowel de regionale als het federale, kiezen de Franstalige christendemocraten voor de oppositie.

Dat werd woensdagmiddag unaniem beslist op het partijbureau, meldt CDH.

'De kiezers hebben ons een erg duidelijk signaal gegeven op 26 mei', zei voorzitter Maxime Prévot. 'Dat signaal zegt dat de Brusselaars en Walen geen vragende partij zijn dat het CDH verantwoordelijkheid blijft opnemen.'

Verliezen

Het CDH was in Franstalig België een van de verliezers van de verkiezingen. Op het federale niveau zijn de humanisten met vijf Kamerzetels (een verlies van vier) pas de vierde partij, na de PS, MR en Ecolo. In het Waals Parlement incasseerden ze een verlies van drie zetels (van 13 naar 10) en delen ze de vierde plaats nu met PTB (+8), in het Brussels Parlement worden ze na een verlies van drie zetels zelfs pas de zesde Franstalige partij, na PS, Ecolo, MR, Défi en PTB.

De laatste dagen riepen een aantal kopstukken, onder wie Kamerfractieleidster Catherine Fonck, al op tot een oppositiekuur. Maandag had Prévot daar nog op gereageerd door te zetten dat het 'te vroeg' is om conclusies daarover te trekken.