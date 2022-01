Regeringspartij CD&V wil "zo snel mogelijk" online stemmen en stemmen per brief mogelijk maken voor de lokale verkiezingen. Dat staat in een conceptnota rond lokale verkiezingsregels.

Eerder kwamen coalitiepartners N-VA en Open Vld al met een conceptnota over de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen, nu heeft ook CD&V-parlementslid Brecht Warnez er een opgesteld. De Commissie Binnenland van het Vlaams parlement bespreekt de nota's dinsdag.

De christendemocraten leggen de nadruk op het wegnemen van de drempels voor de burger om te gaan stemmen. Sinds 1976 daalt het aantal kiezers dat gaat stemmen gestaag. De vrees bestaat dat de afschaffing van de opkomstplicht bij de lokale en provinciale verkiezingen die de Vlaamse regering vorig jaar invoerde, die evolutie nog zal versterken.

CD&V kijkt vooral naar stemmen vanop afstand, via internet, of per post. Online stemmen moet 'zo snel mogelijk' kunnen, vindt Warnez. Nochtans kwam federaal CD&V-minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden afgelopen najaar nog tot de conclusie dat volledig online stemmen niet mogelijk is voor 2034.

Een proefproject dat ze op poten wilde zetten bij de verkiezingen van 2024 en dat toegespitst zou zijn op de Belgen in het buitenland, gaat niet door, omdat er geen budget voor is. Warnez wil nu onderzoeken of het kan voor de verkiezingen van 2030, zegt hij. Stemmen per brief kan volgens Warnez trouwens wél al vanaf 2024. Dat kan volgens hem drempels wegwerken voor senioren of mensen met een beperking. Ook Open VLD is het idee genegen om online stemmen bij lokale verkiezingen overal in te voeren.

