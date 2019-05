CD&V wil de ambtenaren geruststellen: met de centrumpartij in de regering wordt er niet meer gesnoeid en is hun statuut veilig. Dat zeggen de kopstukken maandagavond bij de voorstelling van het partijprogramma rond het overheidsapparaat.

Het overheidsbeslag is te hoog in België, erkent CD&V, maar dat gaan we niet oplossen door het aantal ambtenaren af te bouwen. 'We hebben nu 60.000 federale ambtenaren', zegt Hendrik Bogaert, lijsttrekker voor de Kamer in West-Vlaanderen. 'We gaan dat overheidsbeslag niet oplossen door mensen te ontslaan, maar door de noemer van de breuk aan te pakken. We gaan al die ambtenaren inzetten om te zorgen dat de economie groeit. Wat de overheid doet, moet ze beter gaan doen.'

Ook het statuut van de ambtenaren, inclusief vaste benoeming, is veilig bij de christendemocraten. 'Door hen allerlei zaken af te nemen, gaan we de mensen niet motiveren', aldus Bogaert. 'Dat statuut is nu eenmaal belangrijk.' De West-Vlaming pleit voor een 'minister van Overheid', een soort coo die de ambtenarij moet stroomlijnen. De partij doet maandag ook andere voorstellen voor een slagkrachtiger overheid. Onder meer om lang aanslepende conflicten, zoals rond Uplace of de Oosterweelverbinding, te vermijden.

Voormalig minister van Omgeving Joke Schauvliege wil deels af van het juk van de Raad van State. 'We willen dat die Raad dwingende termijnen krijgt opgelegd. Binnen het jaar moet er een uitspraak zijn en moet iedereen weten waar hij aan toe is.' CD&V wil dat burgers die stil bleven tijdens het openbaar onderzoek, geen zaak meer kunnen openen bij de Raad van State. 'Als een burger zich niet heeft laten horen, verliest hij dat recht. Anders wordt er nodeloos gerokken', zegt Schauvliege. 'Als de Raad wordt ingeschakeld, zou hij ook over het volledige project uitspraak moeten doen. Nu kan je elk deeltje afzonderlijk aanvallen en daardoor duurt alles veel te lang.'

Pieter De Crem pleit ervoor om het principe van de 'smart city', zoals bekend uit Antwerpen, maar ook uit Aalter, uit te breiden naar Vlaanderen. Dat staat voor een toenemende digitalisering in de omgang met de burger en meer technologie in bijvoorbeeld het verkeer en het energiebeleid. Dat leidt volgens de Oost-Vlaamse lijsttrekker niet tot jobverlies. 'Technologische verbetering, gekoppeld aan beter onderwijs, heeft in het verleden alleen maar meer jobs gecreëerd. Onze hersenen zijn onze enige grondstof in Vlaanderen', zegt hij.