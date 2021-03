Leerkrachten die langdurig ziek geweest zijn, moeten op een flexibele manier weer aan de slag kunnen gaan. Dat vindt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V).

Vandaag moet dat meteen voltijds of aan vijftig procent, maar dat is volgens Vandromme vaak onhaalbaar. Ze stelt daarom voor leerkrachten op hun eigen tempo weer voor de klas te laten plaatsnemen.

Er zijn verschillende stelsels die langdurig ziek onderwijspersoneel terug richting het onderwijs begeleiden, maar die stelsels zijn volgens Vandromme te log en niet op maat. Zo krijgt de leerkracht na langdurige afwezigheid de keuze om het werk volledig te hernemen of om te starten aan 50 procent van het takenpakket.

'Het probleem met de bestaande stelsels is dat een herstart aan 50 procent enkel kan voor wie al een concrete datum kan geven voor een volledige hervatting zolang er nog ziekteverlofdagen resten, of voor wie nooit meer volledig kan hervatten. De andere langdurig zieken vallen uit de boot. Op dit moment moet die vergeten groep zelf een flexibele heropstart financieren door voor een stuk onbetaald verlof te nemen', legt ze uit.

Bovendien wil de Vlaamse christendemocrate een heropstart mogelijk maken aan minder dan 50 procent van de tijd. Ze voert het voorbeeld aan van leerkrachten die uit een langdurige kankerbehandeling komen, voor wie meteen aan 50 procent beginnen gewoon te zwaar is.

