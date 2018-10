CD&V-voorzitter Beke: 'Zweedse coalitie in Antwerpen is niet onmogelijk'

De Antwerpse kiezers legden de kaarten niet gemakkelijk voor een Zweedse coalitie. De drie partijen komen samen aan 28 zetels, op een totaal van 55. 'Een Zweedse coalitie kan, maar men moet er zich rekenschap van geven dat die heel krap is', zei Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), die nu ook de 'formateur' is van de volgende coalitie, al op verkiezingsdag.

'De Zweedse coalitie heeft in Antwerpen een meerderheid', stelde Beke vast in Terzake op Canvas. 'Ik herinner me een coalitie van CD&V-SP.A in de Vlaamse regering die gewerkt heeft met één zetel op overschot. Louis Tobback (SP.A) zei toen dat hij iedereen op zijn stoel zou vastbinden om ervoor te zorgen dat er een werkbare meerderheid was, en die heeft toen belangrijke dingen kunnen doen,' aldus nog de CD&V-voorzitter.

Maar de bal ligt in het kamp van De Wever, voegde Beke er nog aan toe. "Ik zeg dat het mathematisch kan, er zijn voorbeelden dat het zou kunnen. Maar het is aan Bart De Wever om te kijken hoe hij met de kaarten een stabiel bestuur kan leggen.'

De N-VA-voorzitter zou ook kunnen kiezen voor een coalitie zonder CD&V, die slechts drie zetels bemachtigde in Antwerpen. Beke zegt dat hij geen signalen in die zin heeft opgevangen. 'We weten dat we niet de grootste partij zijn en dat we een bescheiden rol moeten spelen. Maar als we de kans krijgen, zullen we onze rol spelen', zei hij.

De Wever sprak de voorbije dagen met alle partijen die in de gemeenteraad zullen zitten. In een tweede ronde zullen Open VLD, CD&V, SP.A en Groen opnieuw langskomen. Vlaams Belang en PVDA worden niet meer uitgenodigd