CD&V': 'Snel internet op de trein dreigt toekomstdroom te blijven'

'Nadat de NMBS het project wifi-op-de-trein heeft stopgezet dreigt nu ook een snelle internetconnectie, die niet hapert, nog een tijd een toekomstdroom te blijven', zegt Van den Bergh.

Een proefproject rond het aanbieden van wifi op de trein is vorig jaar afgeblazen wegens te duur. De telecomoperatoren zouden hebben bevestigd dat het hele spoornet tegen eind 2018 volledig gedekt zal zijn door 2G, 3G en 4G. Volgens CD&V-Kamerlid Van den Bergh zullen de operatoren nu slechts gevraagd worden om tegen 2022 snel mobiel internet te voorzien langs enkele grote spoorlijnen: van Brugge tot Aarlen, van Antwerpen tot Bergen, van Doornik tot Luik of Hasselt.

Uit gegevens die minister van Telecommunicatie Alexander De Croo (Open VLD) bij de telecommunicatiewaakhond BIPT opvroeg, blijkt dat de dekking bij de spoorwegen vrij goed is: meer dan 98 % voor Proximus, meer dan 97% voor Orange en bijna 83% voor Base. 'Die cijfers stemmen niet overeen met de ervaring van de gebruikers', zegt Van den Bergh. Hij wil ambitieuzere doelstellingen. 'Is een streefcijfer van 98% in 2022, enkel langs de grote assen, voldoende ambitieus als Proximus en Orange deze nu reeds bijna halen?', klinkt het.