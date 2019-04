CD&V scherp voor Ben Weyts: 'Meer een minister van communicatie dan van realisatie'

Regeringspartij CD&V is snoeihard voor het beleid van coalitiepartner N-VA op vlak van fietsbeleid. Vlaams Parlementslid Dirk de Kort neemt de transparantie van minister van Mobiliteit Ben Weyts op de korrel. 'Zijn historisch hoog record van 138 miljoen euro aan fietsinvesteringen is met meer dan een korrel zout te nemen.'

Nu Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) in het oog van de storm zit omwille van de hetze rond rekeningrijden, voert CD&V de druk nog wat op. In een persbericht van Vlaams parlementslid Dirk de Kort (CD&V) is de partij snoeihard voor Weyts' beleid inzake fietsmobiliteit. Vooral de informatieverstrekking van de N-VA-minister laat te wensen over, klinkt het.

'Transparante antwoorden over fietsinvesteringen bleven jarenlang uit', aldus de Kort. 'Enkel de plannen en het budgettaire engagement krijgen we onder ogen, maar we blijven in het ongewisse over de effectieve uitvoeringen. Die informatie wordt niet standaard bijgehouden.'

Volgens de Kort 'hebben we de afgelopen legislatuur meer een minister van communicatie dan van realisatie gehad'.

'Of de Vlaamse overheid de ambitie haalt om jaarlijks 80 tot 100 miljoen euro in fietspadinfrastructuur te investeren, kan niet uit de begroting afgeleid worden. Noch het departement Mobliteit en Openbare Werken, noch Agentschap Wegen en Verkeer kon een overzicht bezorgen van de uitgaven voor fietspadinfrastructuur. Het departement rapporteert over de realisatie van fietspadinfrastructuur op grond van vastleggingsgegevens, niet van betaalgegevens. Daardoor zijn de realisaties overschat.'

Korrel zout

Volgens CD&V worden de cijfers van fietsinvesteringen verder 'te arbitrair en vaak al te hoog ingeschat'. 'Het historisch hoog record van 138 miljoen euro aan fietsinvesteringen, zoals de minister communiceert, is dus met meer dan een korrel zout te nemen.'

Daarnaast zou Weyts niet genoeg fietspaden hebben gecreëerd. De N-VA-minister verdedigt zich telkenmale door te wijzen op de investering in 'missing links', zoals fietsbruggen en fietstunnels. 'Maar als we het lijstje met missing links en investeringen bekijken, zien we daar echter zaken tussen staan die nog niet gerealiseerd zijn, waar de werken nog niet gestart zijn of die al tijdens de vorige legislatuur verwezenlijkt werden', zegt de Kort. 'Van de 64 missing links die de minister communiceert, werden er de voorbije legislatuur slechts 24 daadwerkelijk gerealiseerd.'