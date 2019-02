CD&V rondt Europese lijst af: Cindy Franssen tweede na Kris Peeters

Op plaats drie volgt Peter Van Kemseke, diplomaat en docent Europese Studies aan de KU Leuven. Van Kemseke is momenteel schepen voor CD&V in Vilvoorde, en was daar ook lijsttrekker voor de lokale verkiezingen in oktober.

Europees parlementslid Ivo Belet zal samen met Eurocommissaris Marianne Thyssen de lijst duwen.

Eerste opvolger is Europarlementslid Tom Vandenkendelaere. Hij stond vijf jaar geleden ook al op die plaats, en kwam toen in het Europees parlement als opvolger van Thyssen. Liesbeth Maris, de voorzitster van de CD&V-vrouwenbeweging Vrouw & Maatschappij, is tweede opvolger.

De algemene vergadering bekrachtigde maandag ook de modellijsten voor de Kamer, het Vlaams parlement en het Brussels parlement voor alle provincies. Die werden eerder al goedgekeurd in de provinciale besturen.