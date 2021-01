In zijn nieuwjaarstoespraak heeft CD&V-voorzitter Joachim Coens zondag premier Alexander De Croo en Vlaams minister-president Jan Jambon opgeroepen om zo snel mogelijk te komen met een duidelijk perspectiefplan met een concrete agenda en concrete data.

'We willen terug naar een normaal leven. Maar we willen niet zomaar terug naar hetzelfde. We willen ook perspectief op beter', zei Coens. De CD&V-voorzitter ziet de coronacrisis als een kantelpunt tussen twee tijdperken. 'De 21e eeuw is nu pas begonnen (...) Het politieke narratief van de 21e eeuw zal er één zijn van anders en beter gaan leven, van moed om te veranderen.'

Als het noodzakelijk is, kan het land op één nacht de scholen, grenzen, en winkels sluiten, stelt Coens vast. 'Zeg niet dat we dan geen einde kunnen maken aan aspecten die ons als mens en de planeet beschadigen. We willen weg van vervuiling, verspilling, monopolies en gigantisme, we willen menselijke creativiteit en menselijkheid.'

CD&V pleit voor een economische transitie met nadruk op lokaal en kleinschalig, duurzaam en innovatief. Om de coronaschulden af te betalen, kijkt CD&V onder meer naar de digitale en e-commercebedrijven. 'Het is niet omdat ze virtueel zijn dat hun inkomsten dat ook zijn. Zij moeten een eerlijke bijdrage betalen, in de vorm van een digitaks', betoogde Coens, die ook een wetgevend kader en protocollen voor big tech bepleitte. 'De burger moet baas blijven. Mensen zijn noch data noch schapen'.

'Duidelijkheid en politieke rust'

CD&V trad in 2020 toe tot de nieuwe federale regering en bestuurt opnieuw op alle niveaus mee. 'We zijn gewoon het bindmiddel tussen alle beleidsniveaus. De mensen verwachten van ons terecht oplossingen, goede en rechtszekere oplossingen en perspectief', aldus Coens.

Tegen 2024 wensen de christendemocraten een staatshervorming die zorgt voor 'duidelijkheid en politieke rust'. 'Een land, waar mensen vertrouwen kunnen hebben in de democratie. Al die jonge mensen die kiezen voor extremen omdat het land te ingewikkeld is, en zeker omdat de regeringsvorming 18 maanden duurt, dat moet stoppen', stelde de voorzitter.

De voorzitter heeft ook interne plannen. In juni is er een digitaal ledencongres om de partijorganisatie dynamischer te maken, de oude partijstatuten aan te passen en een nieuwe beginseltekst aan te nemen. In december volgt een fysiek inhoudelijk congres.

