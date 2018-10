CD&V over Catalaanse kwestie: 'N-VA importeert een buitenlands conflict'

De Catalaanse kwestie staat opnieuw op de Vlaamse politieke agenda. Even de feiten op een rijtje. Midden september stuurde Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) in een brief aan de voormalige Catalaanse parlementsvoorzitter Carme Forcadell. Daarin schreef Peumans dat Spanje niet meer aan de criteria voldoet om bij de Europese Unie te mogen horen. Dat viel in Madrid niet bepaald in goede toonaarden. 'De negatieve uitspraken van Peumans zijn onaanvaardbaar', zei de Spaanse staatssecretaris voor de Europese Unie, Luis Marco Aguiriano nadat hij de Belgische ambassadeur op het matje had geroepen.

...