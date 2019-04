De kwestie zorgde voor enkele woordenwisselingen. Groen-voorzitter Meyrem Almaci wil van de verlaging van de pensioenleeftijd naar 65 dan weer geen breekpunt maken bij de volgende onderhandelingen. Enkele socialistische kopstukken hadden dat eerder wel al gedaan.

Donderdag viel SP.A-voorzitter John Crombez de christendemocraten aan op hun realisaties voor zorgbehoevenden en de zorg voor gepensioneerden. Dat leidde tot ergernis bij CD&V-voorzitter Wouter Beke, die 'geen lessen te krijgen heeft van socialisten', zo klonk het. Ook Open VLD verdedigde de verhoging van de pensioenleeftijd en vindt dat de Vlaamse regering 'enorme stappen vooruit' heeft gezet op het vlak van welzijn. 'Je moet minder populaire maatregelen durven te nemen', luidde het nog.

Dat de maatregel tijdens de verkiezingscampagne in geen enkel partijprogramma stond, stoorde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. N-VA-voorzitter Bart De Wever vroeg zich dan weer af of ook Groen de pensioenleeftijd wil verlagen. Almaci weigerde die vraag te beantwoorden en pleitte voor een systeem dat gebaseerd is op de duur van een loopbaan, 42 jaar. Een voorstel dat ook door SP.A gedragen wordt.