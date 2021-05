De Vlaamse CD&V-fractie pleit voor een snellere invoering van statiegeld of een ander beloningssysteem om zwerfvuil tegen te gaan. Maar Fost Plus zegt dat het op weg is om alle doelstellingen te halen om statiegeld net te voorkomen.

'We kunnen dan ook niet bij de pakken blijven zitten en apegapen naar een volgende evaluatie. Een pakket extra maatregelen en een versnelde evaluatie dringen zich op.' In een opiniestuk op Knack.be trekt CD&V-parlementslid Tinne Rombouts aan de mouw van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).Rombouts, die in naam van de volledige CD&V-fractie spreekt, vraagt Demir om nu al een systeem van statiegeld te ontwikkelen in de strijd tegen zwerfvuil. Volgens de CD&V lijkt het onhaalbaar om de doelstelling van 20 procent minder zwerfvuil te halen in 2020. Alleen al in 2019 is de hoeveelheid zwerfvuil met 14 procent gestegen.Die doelstellingen maken deel uit van het Vlaams Verpakkingsplan, dat de vorige Vlaamse regering in 2018 opstelde. Toenmalig CD&V-minister Joke Schauvliege was voorstander van statiegeld voor blikjes en plastic flesjes, maar moest die plannen inslikken na verzet van N-VA en Open VLD. Statiegeld zou er ten vroegste pas komen in 2023 én enkel indien de industrie bepaalde doelstellingen niet zou halen. Zo moet tegen 2025 95 procent van alle huishoudelijke verpakkingen ingezameld en gerecycleerd worden.Minister Demir besliste onlangs om de doelstellingen vervroegd te evalueren in 2022. De invoering van het statiegeld blijft de stok achter de deur om de verpakkingsindustrie in het gareel te dwingen.Demir nam afgelopen week een bijkomende maatregel door extra in te zetten op handhaving. Er komen deze zomer dertig extra controleurs voor zwerfvuil. Ook kunnen de handhavers voortaan gebruik maken van GAS-boetes.Maar volgens de CD&V zal dat weinig zoden aan de dijk zetten. 'Alleen met extra handhavers is de kans bijzonder klein dat de nodige resultaten zullen bereikt worden', aldus Rombouts. Daarom moet Demir nu al werk maken van 'statiegeld of een ander beloningssysteem', temeer omdat de uitrol tot een jaar in beslag neemt.Eerder dit jaar sprak CD&V-voorzitter Joachim Coens zich al uit voor het systeem. 'Statiegeld op blikjes is een goede zaak. Hopelijk volgen wij snel', luidde het op Twitter. Heel wat lokale besturen zijn voorstander van statiegeld. 193 van de 300 Vlaamse gemeentebesturen zijn lid van de organisatie die ijvert voor een statiegeldsysteem voor drankblikjes en grote en kleine plastic drankflessen.Fost Plus, de private organisatie die consumentenverpakkingen verwerkt, is een felle tegenstander van statiegeld. Op haar website heeft Fost Plus het onder meer over de 'waanzin van de statiegeldlobby'. Statiegeld zal de zwerfvuilproblematiek niet oplossen, klinkt het.Valerie Bruyninckx, PR-manager van Fost Plus, zegt dat haar organisatie, de handel en de industrie goed bezig zijn. 'Wij zijn op weg om de gestelde doelstellingen te realiseren. Uit onze recent gepubliceerde cijfers van 2020 blijkt dat we de tussentijdse mijlpalen gehaald hebben.'Daarnaast zou de nieuwe blauwe zak op jaarbasis 90.000 ton extra verpakkingen beschikbaar maken op de recyclagemarkten. Onder meer plastic potjes, folies en zakken mogen sinds kort ook in die blauwe zak. 'Overheden, burgers en producenten zijn vragende partij voor meer openbare netheid', zegt Bruyninckx. 'Tegelijk is het ook een zeer complex probleem, dat zijn oorsprong vindt in een gedragsprobleem. Enkel een fundamentele, duurzame mentaliteitsverandering kan de openbare netheid verbeteren.' Over de evolutie van het zwerfvuil in coronajaar 2020 doet Fost Plus nog geen uitspraken. 'Er bestaan, voor zover wij weten, op dit moment geen voldoende brede en extrapoleerbare cijfers over het zwerfvuil tijdens de afgelopen maanden. Dat er een impact zal zijn, lijkt onvermijdelijk. Nu al conclusies trekken met het oog op de evaluatie van 2022 is echter voorbarig.'