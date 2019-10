Kamerlid Nawal Farih wil met haar extraverte stijl de partij mee uit het slop halen. 'Ik ben geen typische CD&V'er.'

'Mensen zoals u en ik, met buitenlandse roots, moeten bewijzen dat wij weten welke kansen we hebben gekregen.' Aldus Nadia Sminate (N-VA) in het programma De Afspraak. Haar argument tegenover advocaat Abderrahim Lahlali in een debat over Syriëgangers deed velen de wenkbrauwen fronsen. Ook bij Kamerlid Nawal Farih (CD&V). De 31-jarige Genkse greep naar haar telefoon en tweette: 'Wtf girl'.

...