CD&V en CDH willen samen de as vormen van de volgende federale regering. Dat zeggen voorzitters Wouter Beke en Maxime Prévot zaterdag in interviews in De Tijd en La Libre Belgique. Toch verbinden ze hun lot niet aan elkaar. 'Onze partijen zijn autonoom.'

'Het is tijd dat we naar voren schuiven wat ons verbindt', zegt Prévot. 'Onze twee partijen kunnen morgen de ruggengraat zijn die België een nieuwe adem geeft.' Volgens Beke zijn de christendemocraten alvast in het Vlaamse politieke landschap de meest stabiele factor. 'En als het even meezit, worden we op 26 mei zelfs de grootste politieke familie.' Dat CD&V en cdH in het defensief zouden zitten, klopt volgens hem dan ook niet.

Ook al zien Beke en Prévot hun partijen als de mogelijke as van de volgende regering, verbinden ze hun lot niet aan elkaar. 'Ik zou niet graag hebben dat het cdH voor ons beslist wat wij moeten doen. En omgekeerd is dat ongetwijfeld hetzelfde.'

Maar als CDH na 26 mei in de federale regering stapt, is dat wat Prévot betreft bij voorkeur met CD&V. 'Net omdat we zoveel gemeen hebben. Maar onze partijen zijn autonoom en het is niet omdat CD&V in een federale regering stapt, dat wij dat ook per definitie zullen doen. Dat hangt van de uitslag van de verkiezingen af en van de strategische analyse die we nadien maken.'