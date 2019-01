CD&V Brussel vult helft van plaatsen in met vrouwen

Zoals al bekend wordt de lijst voor het Brussels parlement getrokken door Bianca Debaets (45). Fractieleider Paul Delva (51) komt op de tweede plaats terecht en Joris Pochet (35), senator en Vlaams parlementslid, bezet de derde plaats. De vierde plek wordt binnenkort ingevuld en zal naar een vrouw gaan. Eric Laureys (32), huidig woordvoerder van Debaets en voormalig Bruzz-journalist, neemt de vijfde plek in. Brussels parlementslid Brigitte Grouwels (65) duwt de Brusselse lijst.

'Ik ben ervan overtuigd dat we tot de sterkst mogelijke lijst zijn gekomen. We willen groeien qua stemmenaantal en qua zetels. Al onze kandidaten worden gedreven door de ambitie om van Brussel een plek te maken waar je geborgen op kan groeien en oud kan worden. CD&V is dé partij in Brussel die vooruitgang wil voor zoveel mogelijk Brusselaars', vertelt kopvrouw van CD&V Brussel Bianca Debaets.

Benjamin Dalle (36) trekt de lijst voor het Vlaams parlement in Brussel. Dalle is directeur van de studiedienst Ceder van CD&V en is al enkele jaren de posterboy van de partij. De federale kamerlijst wordt getrokken door Vlaams parlementslid en voormalig senaatsvoorzitter Sabine de Bethune (60). Sabine is. Frederic Kubben (30), die actief is als OCMW-raadslid in Oudergem, staat op de tweede plaats.