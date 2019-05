Als de Belgische staat Belfius wil privatiseren, dan moet er eerst een oplossing komen voor de 800.000 Arco-coöperanten, vindt CD&V. Ondanks de val van de regering-Michel en een mogelijke nieuwe regeringssamenstelling wijkt de partij dus niet af van de koppeling die in 2017 werd beklonken.

'CD&V is de enige partij die zich altijd heeft ingezet om een oplossing te vinden voor de Arco-spaarders. Voor CD&V kan er enkel sprake zijn van een beursgang voor Belfius, indien ook de oplossing voor de Arco-spaarders blijft gelden.'

Zo klinkt het onverbiddelijk vanop het CD&V-hoofdkwartier. De koppeling tussen de mogelijke beursgang van overheidsbank Belfius en de gedeeltelijke vergoeding van de Arco-coöperanten blijft dus overeind.

Nochtans werd die koppeling in de zomer van 2017 afgesproken binnen de ondertussen gevallen regering-Michel. In dat akkoord werd een enveloppe van 600 miljoen euro voorzien voor de terugbetaling. Een deel zou komen van de staat en Beweging.net (het vroegere ACW). Het resterende geld moest komen van de opbrengsten van een gedeeltelijke privatisering van Belfius.

De enige manier waarop de Arco-spaarders nog centen kunnen zien is de door de regering besliste oplossing via een beursgang CD&V

Die afspraak bood vicepremier Kris Peeters (CD&V) de kans om steeds op de rem te staan voor een beursgang die N-VA en Open VLD graag wilden doordrukken. Geen Arco-regeling, betekende immers geen privatisering. Uiteindelijk kwam er van de beursgang niets in huis.

Een jaar na het Zomerakkoord van 2017 schoten voorzitters Bart De Wever (N-VA) en Gwendolyn Rutten (Open VLD) de hoop van de gedupeerden aan diggelen. 'Ik vrees dat men vroeg of laat zal moeten toegeven dat dat geld weg is', zo luidde het.

De grootste onzekerheidsfactor was steeds de Europese Commissie. Tot op vandaag is nog niet duidelijk in welke mate Europa het vergoedingsmechanisme beschouwt als illegale staatssteun.

'De beursgang van Belfius is uitgesteld omdat experts van oordeel zijn dat het beursklimaat niet optimaal is', zegt een CD&V-woordvoerder vandaag. 'Uitstel is geen afstel. De enige manier waarop de Arco-spaarders nog centen kunnen zien is de door de regering besliste oplossing via een beursgang.'

Uitspraak EU-Hof

CD&V trekt zich zoals bekend op aan een uitspraak van het Europees Hof in december 2018, die volgens de christendemocraten de afspraken uit dat Zomerakkoord mogelijk maakt. Die uitspraak ging over de garantieregeling die onder de regering-Leterme was ontwikkeld. Volgens N-VA is die uitspraak echter een 'maat voor niets', omdat de rechters zich nooit hebben gebogen over de nieuwe oplossing van de regering-Michel.

CD&V werpt zich hoe dan ook opnieuw op als de verdediger van de Arco-coöperanten. Eind april verwoordde Kris Peeters het zo: 'Als men nog een oplossing voor Arco wenst, dan zal men voor CD&V moeten stemmen, want geen enkele andere partij zal daar moeite voor doen.'