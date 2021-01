De Antwerps provinciegouverneur moest het voorbije jaar moeilijke beslissingen nemen in de strijd tegen covid-19.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt? De overwinningsspeeches van Kamala Harris en Joe Biden hebben me ontroerd. Hun hoop en beloften, maar ook de rijkdom van hun taal. De Afro-Amerikaanse doventolk werd er zichtbaar gelukkig van. Werd u of een van uw naasten het slachtoffer van covid-19? De meest nabije buren raakten besmet. En mijn jongste broer heeft bij de eerste golf een goede vriend en leeftijdgenoot verloren. Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2019 hebt u gerealiseerd? Ik rook niet, drink nooit alcohol, eet al meer dan 33 jaar geen vlees of toegevoegde suikers en sport zo veel mogelijk, maar ik drink nog te veel Coca-Cola Zero. Hebt u een nieuwe hobby ontdekt tijdens de lockdown? Virologie, epidemiologie, immunologie, biostatistiek, sociologie, psychologie, economie en communicatiewetenschappen - voor dummy's. Wat was het beste boek van 2020? De beste film? De beste tv-serie? De beste artiest? Ik heb genoten van een literair topjaar, met enkel boeken van vrouwelijke auteurs, zoals Kintu van Jennifer Nansubuga Makumbi en Overstag van Amity Gaige. Het enige tv-programma waarover ik kan meepraten, is Alleen Elvis blijft bestaan. Kiezen is verliezen, maar Karel Verhoeven, Wivina Demeester, Michaël Borremans, Tommy Wieringa en Anne Teresa De Keersmaeker waren weergaloos. Welke horecazaak hebt u het meest gemist? De cafés op de Dageraadplaats en goede Japanse restaurants. Zodra het weer mag: wat wordt uw eerste reisbestemming? Dublin, onder meer voor James Joyce. Welke zorgverlener zou u in de bloemetjes willen zetten? Alle partners van de eerstelijnszones. Hun veldwerk en bijdrage tot het cluster- en contactonderzoek en de begeleiding van mensen in thuisisolatie of quarantaine blijven cruciaal. Wat vindt u van onze nieuwe premier? Al in het voorjaar stuurde ik een mail naar het kabinet van toenmalig minister Maggie De Block, met als slotzin: was minister De Croo maar onze premier... Een waarachtige, erudiete teamspeler. Welk sociaal medium gooit u eruit? Ik ben een passief en functioneel gebruiker van Twitter. De rest laat ik mijn aandacht of concentratie niet verstoren. Zult u uw Netflixabonnement vernieuwen? Ik kijk geen tv, maar ook op verzoek van de kinderen zal mijn man dat vast wel doen. Wilt u snel gevaccineerd worden? Ik zal mijn beurt afwachten, zoals het hoort. Moet cultuur meer steun krijgen? Een no-brainer: ja! Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden? Dat is geen geloofskwestie, maar een opdracht. Om te slagen, moeten alle externe milieukosten dringend en dwingend worden geïnternaliseerd en vertaald in de kostprijs van wat we produceren, doen en kopen. Wie wenst u snel verzoening toe? Wrok levert prachtige literatuur op, maar als ze niet zovelen zou verteren, waren alle noodzakelijke verzoeningen tussen mensen, volkeren en gemeenschappen een feit. Ik wens dus een wereld zonder of minstens met veel minder vernedering en wrok. Denkt u dat de wereld na corona anders zal zijn dan de wereld vandaag? Ik ben het zó eens met VUB-rector Caroline Pauwels: wij, en in het bijzonder de jongere generaties, zullen er sterker uitkomen. Als nooit tevoren hebben we onze levens anders moeten inrichten en oplossingen moeten bedenken binnen nieuwe grenzen en beperkingen. Dat is de ware betekenis van ' In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister', van Goethe. Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2021? Een goede gezondheid en veel veerkracht.