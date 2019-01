Catherine de Zegher (MSK) dient klacht voor laster in tegen Gentse schepen Sougir

Dat meldt haar advocaat Patrick Hofströssler. 'De aanvallen in de media die de Stad Gent herhaaldelijk op Catherine de Zegher uitvoert, bewijzen het volgehouden lasterlijk pestgedrag van de stad. Ook daarvoor zal de Stad Gent zich moeten verantwoorden.'

Het Nieuwsblad en De Standaard meldden zaterdag dat de stad Gent een klacht met burgerlijke partijstelling indient tegen de geschorste directrice Catherine de Zegher van het Museum voor Schone Kunsten, een jaar nadat tien specialisten hun twijfels hadden geuit over 26 bruiklenen Russische avant-garde kunst.

De klacht is eveneens gericht tegen de Stichting Dieleghem, waar eigenaar Igor Toporovski zijn kunstwerken onderbracht. Nadat de zaak was losgebarsten, werden de bruiklenen uit het mu­seum verwijderd.

Begin maart vorig jaar werd De Zegher geschorst als ­museumdirectrice. Twee weken later werd de collectie in beslag genomen door de onderzoeksrechter. Daarop diende De Zegher twee klachten in om haar schorsing aan te vechten. Van de eerste, bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, is ondertussen beslist dat ze zonder gevolg blijft. De tweede, bij de Raad van State, leidt nu tot een tegenoffensief van de stad Gent.

Souguir stelde dat er 'ernstige vermoedens ontstaan van schriftvervalsing' door De Zegher ontstaan waren. 'Schepen Samir Sougir (sic) legt ten nadele van het werk van de onderzoekers en ten nadele van Catherine de Zegher lasterlijke verklaringen af', zegt haar advocaat Hofströssler. 'De bruikleenovereenkomst werd niet vervalst. De overeenkomst die werd ondertekend stemt volledig met de gemaakte afspraken overeen.'

De Zegher herinnert de schepen eraan dat de afwikkeling van de contracten diende te gebeuren door de bevoegde stadsdiensten, stelt Hofströssler. 'Voor de werking van die diensten zullen de bevoegde schepenen en niet Catherine de Zegher zich moeten verantwoorden. Van valsheid gepleegd door Catherine de Zegher kan nooit sprake zijn. Catherine de Zegher betwist met de meeste klem wat schepen Samir Sougir daarover valselijk verklaart. Zij zal hem hiervoor voor de rechtbank vervolgen. Schepen Samir Sougir zoekt zeer bewust met onjuiste informatie de media op. Aldus probeert hij om de rechten van Catherine de Zegher te beschadigen.'