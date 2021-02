De Zondag ging in gesprek met Catherine De Bolle, de eerste Belgische directeur van Europol, het Europese politieagentschap. 'In tijden van corona blijken criminelen actiever dan ooit. Criminelen doen gouden zaken in coronatijden. Sommige mensen zijn echt élk moreel kompas verloren in deze crisis.'

'Wij monitoren heel specifiek de coronacriminaliteit. We onderzoeken hoe criminelen omgaan met de pandemie. En wat blijkt? Dat criminelen zich aanpassen en opportuniteiten vinden. We zagen dat ook in de financiële crisis. Als het economisch slecht gaat, doen criminelen gouden zaken. Dat is omdat zij profiteren van de zwakke plekken in de samenleving. In deze crisis worden vooral kwetsbare mensen uitgebuit', aldus de Ninoofse Catherine De Bolle.

Wel is er een verschuiving te zien in hoe criminelen te werk gaan, zegt De Bolle. 'We zien een verschuiving naar online criminaliteit. Straatcriminaliteit en woningdiefstal komen minder voor. Al kan je dat niet doortrekken naar alle domeinen. Vorig jaar werden in België en Nederland recordhoeveelheden cocaïne in beslag genomen. Ook mensensmokkel is niet verdwenen. Omdat de grenzen gesloten zijn, is de prijs om naar Europa te komen zelfs gestegen.'

De Bolle maakt zich het meeste zorgen om online kindermisbruik. 'Corona leidt tot een explosieve stijging daarvan. In sommige lidstaten is het aantal meldingen verdubbeld, in andere zelfs maal drie. We zien die stijging al van in het begin van de crisis. Veel kinderen zijn thuis, maar ook veel kindermisbruikers zijn thuis. De kinderen zijn urenlang met de computer bezig: huiswerk maken, chatten met vrienden, spelletjes spelen. De criminelen hebben dus tijd om actief op zoek te gaan. De kinderen worden trouwens vaak via internetspelletjes benaderd. We zien ook meer uitwisseling van misbruikmateriaal.'

Lees het volledige interview met Catherine De Bolle in De Zondag.

'Wij monitoren heel specifiek de coronacriminaliteit. We onderzoeken hoe criminelen omgaan met de pandemie. En wat blijkt? Dat criminelen zich aanpassen en opportuniteiten vinden. We zagen dat ook in de financiële crisis. Als het economisch slecht gaat, doen criminelen gouden zaken. Dat is omdat zij profiteren van de zwakke plekken in de samenleving. In deze crisis worden vooral kwetsbare mensen uitgebuit', aldus de Ninoofse Catherine De Bolle. Wel is er een verschuiving te zien in hoe criminelen te werk gaan, zegt De Bolle. 'We zien een verschuiving naar online criminaliteit. Straatcriminaliteit en woningdiefstal komen minder voor. Al kan je dat niet doortrekken naar alle domeinen. Vorig jaar werden in België en Nederland recordhoeveelheden cocaïne in beslag genomen. Ook mensensmokkel is niet verdwenen. Omdat de grenzen gesloten zijn, is de prijs om naar Europa te komen zelfs gestegen.'De Bolle maakt zich het meeste zorgen om online kindermisbruik. 'Corona leidt tot een explosieve stijging daarvan. In sommige lidstaten is het aantal meldingen verdubbeld, in andere zelfs maal drie. We zien die stijging al van in het begin van de crisis. Veel kinderen zijn thuis, maar ook veel kindermisbruikers zijn thuis. De kinderen zijn urenlang met de computer bezig: huiswerk maken, chatten met vrienden, spelletjes spelen. De criminelen hebben dus tijd om actief op zoek te gaan. De kinderen worden trouwens vaak via internetspelletjes benaderd. We zien ook meer uitwisseling van misbruikmateriaal.'Lees het volledige interview met Catherine De Bolle in De Zondag.