Vandaag start in Nederland en België een grootschalige statiegeldcampagne. In totaal scharen 151 gemeenten, bedrijven en organisaties achter de campagne 'Statiegeld, Yes We Can!' van de Statiegeldalliantie.

De Statiegeldalliantie ijvert al jaren voor de invoering van statiegeld op PET-flessen en blikjes in de strijd tegen zwerfvuil. Dinsdag lanceert de organisatie een nieuwe campagne. Die campagne met als slogan 'Statiegeld. Yes We Can!' zal onder meer te zien zijn in 55 Nederlandse gemeenten en ook 13 Belgische gemeenten, onder meer Gent, De Panne, Lanaken en Laakdal doen mee. Ook een hele reeks bedrijven en organisaties, gaande van Ecopower tot het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), zetten hun schouders mee onder de campagne.

'Wij dringen aan op een snelle invoering van statiegeld in België', zegt Eric Claeys, directeur van het Algemeen Boerensyndicaat. 'Voor de veiligheid van ons vee en het proper houden van onze velden en weiden. Zwerfvuil, en zeker blik, glas en plastic, heeft een nefaste invloed op onze landbouwactiviteiten', aldus Claeys.

