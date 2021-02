Groen-Kamerlid Kristof Calvo dient wetsvoorstellen in om artikels 25 en 150 van de Grondwet over persvrijheid en de bestraffing van drukpersmisdrijven te herzien. Hij gaat daarvoor op zoek naar een tweederdemeerderheid.

Concreet wil Calvo meer garanties inbouwen op persvrijheid en wil hij haatspraak effectiever kunnen bestraffen.

Het artikel 25 van de Grondwet over de vrijheid van drukpers, dat al sinds 1831 ongewijzigd is gebleven en dus geen rekening houdt met bijvoorbeeld radio of televisie, wil het Groen-Kamerlid uitbreiden naar alle informatiemedia. Het artikel 150, dat de bestraffing van drukpersmisdrijven bepaalt, zou dan weer aangepast moeten worden zodat de correctionele rechtbank en niet het hof van assisen bevoegd is. Wie nu een strafbare mening uit - alles wat aanzet tot haat, discriminatie of geweld in een openbare publicatie, online of op papier - pleegt in principe een drukpersmisdrijf. Als dat misdrijf ingegeven is door racisme, xenofobie of negationisme kan een correctionele rechtbank optreden, maar anders is het hof van assisen bevoegd. Dat werd ooit ingevoerd als een soort van extra barrière om de vrijheid van meningsuiting te beschermen, maar omdat een assisenprocedure duur en omslachtig is moeten daders in de praktijk meestal niet vrezen voor een vervolging.

Oppositiesteun nodig

'Net zoals persvrijheid is een uniforme berechting van haatspraak essentieel in een democratie', zegt Calvo. 'Wat strafbaar is moet ook effectief vervolgd worden.

' Omdat het om een aanpassing van de Grondwet gaat is een tweederdemeerderheid in de Kamer nodig. Die wil Calvo zoeken, 'over partijgrenzen heen'. 'Met ons voorstel willen we de samenwerking in de schoot van de Kamer op gang trekken.'

Eerder gaf minister van Justitie Vincent Van Quickenborne al te kennen voorstander te zijn van een grondwetsherziening om haatsmisdrijven effectief te kunnen vervolgen. De Vivaldi-meerderheid komt niet aan 100 van de 150 Kamerzetels om de Grondwet te herzien. Voor een tweederdemeerderheid is dus in elk geval steun nodig van de oppositie.

