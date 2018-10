Burgmeester Wim Dries sluit coalitie met Pro Genk, N-VA blijft in oppositie

Wim Dries blijft burgemeester.

In Genk voerde de CD&V van burgemeester Wim Dries gesprekken zowel met Pro Genk als met de N-VA van staatssecretaris Zuhal Demir. CD&V en Pro Genk hebben maandagavond een akkoord gevormd, waardoor de huidige bestuurscoalitie wordt voortgezet.

CD&V krijgt naast de burgemeesterssjerp nog 6 schepenen, onder wie de eerste schepen, en levert ook de voorzitter van de gemeenteraad. Pro Genk krijgt twee schepenambten.

Uitdager Zuhal Demir zette een sterke score neer, maar moest toch de duimen leggen voor Wim Dries. N-VA blijft in Genk zo in de oppositie. Mogelijk speelde de harde campagne een rol in de beslissing van CD&V.