'Jarenlang hebben politici alles toegelaten. Daardoor zijn mensen gaan denken dat straffeloosheid de norm is.' Dat zegt Pieter Fannes, spreekbuis van het burgercollectief 1030/0, dat het extreem onveilige verkeer in Schaarbeek aan de kaak stelt.

Pieter Fannes is een getalenteerd illustrator, maar de laatste tijd voert hij vooral het woord namens het burgercollectief 1030/0. Dat werd opgericht nadat De Standaard-journaliste Stephanie Verbraekel eind 2017 op de Haachtsesteenweg was doodgereden door een snelheidsduivel. Op de dag van ons gesprek raakt bekend dat de dader, een jongeman van twintig, een lichte straf heeft gekregen. 'Wij willen geen wraak,' zegt Fannes in zijn atelier nabij het Noordstation, 'maar dertig dagen werkstraf? Dat is lachwekkend voor iemand die zijn auto gebruikt als moordwapen.' Het parket heeft intussen aangekondigd tegen het vonnis in beroep te zullen gaan.

...