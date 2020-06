Zaterdag is de burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V) neergestoken in Brugge. Een cliënt van de burgemeester, die ook advocaat is, stak hem zaterdag neer. 'Hij stak in de dodelijke zone van de hals. De burgemeester heeft enorm veel geluk gehad', vertelt het parket van Brugge.

De burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V) is zaterdag neergestoken aan zijn advocatenpraktijk. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Hij werd daarbij geraakt in de hals. De burgemeester kreeg 24 hechtingen maar heeft veel geluk gehad. 'Hij werd in de dodelijke zone geraakt', verklaart het parket. De verdachte is intussen opgepakt voor poging tot moord. Het parket is een onderzoek gestart.

De verdachte zou een cliënt zijn van de burgemeester die ook advocaat is. De man zou hem uren opgewacht hebben aan de praktijk van De fauw. Dat zegt zijn zoon aan Het Laatste Nieuws.

De fauw is volgens zijn zoon al bij bewustzijn na een geslaagde operatie. 'De operatie is geslaagd. Mijn tante heeft papa intussen al aan de lijn gehad. Hij was enorm onder de indruk, maar is al bij bewustzijn', zegt hij in Het Laatste Nieuws.

De verdachte kon snel worden opgepakt en moet voor de onderzoeksrechter komen voor poging tot moord. De man is voorlopig nog niet ondervraagd. Het parket kan dus voorlopig nog niet meer informatie geven.

Even voor de steekpartij woonde de 62-jarige Brugse burgemeester nog een persconferentie bij rond de heropstart van de paardenkoetsen in Brugge. Hij maakte daarbij nog een ritje in één van de koetsen.

Dirk De fauw is sinds 1 januari 2019 burgemeester van Brugge en volgde daarmee Renaat Landuyt (SP.A) op. De CD&V-burgemeester vormt er een coalitie met SP.A en Open VLD.

Schepen en partijgenoot Franky Demon (CD&V) is onder de indruk van de feiten. 'Het is onwezenlijk dat zoiets kan gebeuren. Over alle partijen van de stad heen heerst er vooral veel onbegrip voor dit zinloze geweld. Ik ben enorm opgelucht dat de burgemeester stabiel is', aldus Demon. Ook vanuit de coalitiepartijen komen heel wat steunberichten.

Geschrokken reacties binnen en buiten de partij

En ook heel wat andere collega's van de burgemeester betuigen hun steun. CD&V-voorzitter Joachim Coens reageert geschrokken 'We zijn ongelooflijk geschrokken, maar zijn blij dat zijn toestand onder controle is', aldus Coens in een reactie aan Belga. 'We wensen Dirk een spoedig herstel en zijn familie veel sterkte. Dirk is een goed burgemeester en een erg minzaam figuur. Zoiets verwacht je niet, zeker niet van iemand die zo geliefd is en die niet polariseert.'

Ook Vlaams CD&V-minister van Jeugd en Media Benjamin Dalle spreekt op twitter van 'verschrikkelijk nieuws' en wenst de Brugse burgervader veel beterschap.

'Ongelooflijk. Diep geschokt. We duimen voor @dirk_defauw, een man die steeds tussen de mensen staat', zo reageerde partijgenoot en Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

Ook buiten de partij reageert men geschokt. 'Verschrikkelijk om te vernemen wat burgemeester Dirk De fauw heeft meegemaakt', klinkt het bij Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). 'Ik wens hem spoedig herstel toe. Steun aan de familie.'

'Verschrikkelijk nieuws... ik kan er met mijn hoofd niet bij. Ik hoop en duim voor een volledig herstel. Heel veel steun aan Dirk De fauw, zijn familie en naasten', zo stuurde Groen-voorzitter Meyrem Almaci al snel de wereld in.

