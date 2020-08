Lees hier wat de Nationale Veiligheidsraad vandaag heeft beslist.

De coronacrisis is niet zo dramatisch als in het voorjaar, maar het virus blijft circuleren onder de bevolking. Daarom moeten de eerder genomen maatregelen nageleefd worden, al zijn enkele kleine versoepelingen wel mogelijk. Dat was donderdag de boodschap van premier Sophie Wilmès na de Nationale Veiligheidsraad.

Bubbel

De sociale bubbel van vijf mensen blijft vanaf 1 september nog voor één maand behouden. Dat heeft premier Sophie Wilmès donderdag aangekondigd na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. De reden is dat het virus vooral wordt doorgegeven via nauwe contacten.

De eerste minister verduidelijkte wel dat men ook andere vrienden en familieleden mag ontmoeten, maar dan met respect voor de sociale afstandsregels en in een gezelschap van maximaal tien mensen tegelijk. Daarmee wordt geanticipeerd op de terugkerende reizigers en op de heropening van de scholen op 1 september.

Winkelen

Vanaf maandag 24 augustus mogen mensen opnieuw per twee winkelen. Volgens Wilmès kunnen winkels er wel nog steeds voor kiezen om strengere regels te handhaven.

Publiek bij evenementen

Vanaf september zal het aantal aanwezigen in theaters, concertzalen, sporthallen en andere indooractiviteiten opnieuw verhoogd worden tot 200. Voor evenementen in openlucht wordt het maximum opgetrokken tot 400. Mits toelating van de bevoegde minister kunnen burgemeesters wel beslissen om in zalen en andere "permanente structuren" op hun grondgebied meer mensen toe te laten, op voorwaarde dat de afstandsregels worden gerespecteerd.

Ook bij sportwedstrijden mogen er terug supporters aanwezig zijn. Momenteel staat het maximup 200 tot 400 personen.

Vijftig mensen op koffietafel na een begrafenis

Er mogen voortaan vijftig mensen aanwezig zijn op een koffietafel na een begrafenisplechtigdheid. Op deze bijeenkomsten moeten de regels die van kracht zijn in de horeca gerespecteerd worden.

Internationale koppels

Goed nieuws was er alleszins voor internationale koppels die niet gehuwd zijn maar door de coronacrisis al maanden van elkaar gescheiden zijn. Voor de partner in het buitenland gaat de grens opnieuw open, op voorwaarde dat het koppel kan bewijzen dat het een duurzame liefdesrelatie heeft.

'Terugkeer naar normaliteit is nog niet mogelijk'

De crisis vereist een genuanceerde kijk, zei Wilmès. Maar hoe dan ook is een terugkeer naar de normaliteit nog niet mogelijk. "We moeten absoluut vermijden dat we op een breekpunt komen, wat ons zou dwingen opnieuw maatregelen te nemen die al te veel ingrijpen op ons dagelijkse leven." Wilmès bracht de lockdown in herinnering, die veel economische verliezen met zich meebracht, maar vooral veel mensenlevens kostte, zei de premier.

